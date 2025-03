La nuit des Français en NBA : Nicolas Batum remporte son duel avec Zaccharie Risacher

Pas mal de Français sur les parquets de NBA et de G League. On fait un point rapide, et sachez que Killian Hayes a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa carrière !

Les résultats de la nuit

Heat – Celtics : 93-101 (stats)

Sixers – Pacers : 100-112 (stats)

Hawks – Clippers : 98-121 (stats)

Rockets – Mavericks : 133-96 (stats)

Grizzlies – Cavs : 124-133 (stats)

Wolves – Magic : 118-111 (stats)

Spurs – Hornets : 134-145 (stats)

Nuggets – Lakers : 131-126 (stats)

Jazz – Raptors : 118-126 (stats)

Suns – Kings : 122-106 (stats)

Guerschon Yabusele

5 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 steal, 1/6 au tir. Guerschon n’a pas eu la réussite au tir, alors il s’est concentré sur les rebonds, et ça a plutôt bien marché.

Zaccharie Risacher

Un très gros début de match, puis une fin plus moyenne, à l’image de son équipe. 15 points, 7 rebonds, 1 passe, 2 steals à 6/10 au tir.

Nicolas Batum

Nico a gagné son duel tricolore contre Zaccharie Risacher, et il signe personnellement 11 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal, 1 contre à 4/8 au tir.

Rudy Gobert

Le double-double et la victoire pour la Gob’, la définition d’une bonne soirée. Au total : 12 points, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals à 5/7 au tir.

Moussa Diabaté

Très discret face aux Spurs. 2 rebonds à 0/2 au tir.

Tidjane Salaün (G League)

Tout aussi discret en G League, face à Maine. 4 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal à 1/6 au tir.

Killian Hayes (G League)

Le Français de la nuit ! Un match énorme contre le Memphis Hustle pour Killian Hayes. Avec une adresse particulièrement haute. 38 points, 6 passes, 5 rebonds à 15/25 au tir !

