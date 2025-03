Résumé NBA de la nuit : Paolo Banchero colle 43 points sur la truffe des Wolves… pour rien

Dix matchs, dix raisons de se lever, et à la fin ? De belles actions, un Nuggets – Lakers absolument sublime et beaucoup de choses à se raconter dans le résumé NBA de la nuit, façon TrashTalk !

Les résultats de la nuit

Heat – Celtics : 93-101 (stats)

Sixers – Pacers : 100-112 (stats)

Hawks – Clippers : 98-121 (stats)

Rockets – Mavericks : 133-96 (stats)

Grizzlies – Cavs : 124-133 (stats)

Wolves – Magic : 118-111 (stats)

Spurs – Hornets : 134-145 (stats)

Nuggets – Lakers : 131-126 (stats)

Jazz – Raptors : 118-126 (stats)

Suns – Kings : 122-106 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Celtics ont trouvé une belle résistance à Miami, qui a progressivement craqué. Pas de ralentir, la machine Verte continue son chemin.

Les Sixers ont perdu et en bonus, ils ont la NBA sur le dos à cause de nouveaux soupçons de violation de la politique de participation des joueurs. Paye ta soirée.

Les Hawks tenaient un match serré contre les Clippers avant de prendre un 35-8 dans le 3e quart-temps. On cherche toujours à comprendre.

Les Mavericks ont un pick de Draft à aller chercher. Et on comprend mieux les choses en se rappelant ceci.

Les Cavaliers ont maîtrisé les Grizzlies d’un Ja Morant juste FA-BU-LEUX. D’ailleurs, par ici pour ses highlights, ça envoie du steak.

43 points à la poubelle, tel est le destin de Paolo Banchero. Défaite du Magic face aux Wolves, frustrant.

Les Spurs ont pris une correction contre Charlotte, et le score final ne dit pas l’écart qui est monté autour des 30 points avant de se réduire dans le garbage time. Celle-ci, fallait la voir venir.

Le meilleur match de la nuit, c’était à Denver ! Des Lakers héroïques, collectifs et décimés par les blessures ont échoué à un tir monstrueux de Jamal Murray. Quelle rencontre !

Austin Reaves et Dalton Knecht, allez donc lire ça par vous même.

Personne ici n’a regardé Raptors – Jazz, désolé.

Kevin Durant et Devin Booker (22 points chacun) ont fait le boulot

La nuit des Français

Guerschon Yabusele (vs. Pacers) : 5 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 steal, 1/6 au tir.

Nicolas Batum (vs. Hawks) : 11 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal, 1 contre à 4/8 au tir.

Zaccharie Risacher (vs. Clippers) : 15 points, 7 rebonds, 1 passe, 2 steals à 6/10 au tir.

Rudy Gobert (vs. Magic) : 12 points, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals à 5/7 au tir.

Moussa Diabaté (vs. Spurs) : 2 rebonds à 0/2 au tir.

Tidjane Salaün (vs. Maine, G League) : 4 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal à 1/6 au tir.

Killian Hayes (vs. Hustle, G League) : 38 points, 6 passes, 5 rebonds à 15/25 au tir.

Le highlight de la nuit

JAMAL MURRAY. ICE COLD. 🥶@nuggets hold on for the wild win! pic.twitter.com/37PrWRTucq

— NBA (@NBA) March 15, 2025

Les résultats en TTFL

