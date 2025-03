La NBA enquête sur les absences récentes de Paul George et Tyrese Maxey

Après s’être fait épinglés en début de saison concernant les absences injustifiées de Joel Embiid, les Sixers sont à nouveau visés par une enquête de la NBA pour non respect des règles de participation des joueurs. Cette fois, ce n’est plus Embiid qui est au coeur des interrogations, mais Tyrese Maxey et Paul George, qui ont manqué des matchs récemment.

Est-ce que les Sixers ont laissé Tyrese Maxey et Paul George au repos alors qu’ils étaient aptes à jouer ? C’est toute la question pour la NBA. Selon Shams Charania, la ligue a ouvert une enquête pour savoir si les deux joueurs auraient pu enfiler leur maillots lors de leurs récentes absences. Ils ont en effet manqué les quatre dernières rencontres de Philadelphie en raison de douleurs respectivement au dos (Maxey) et à l’aine (George).

The NBA has launched an investigation into the 76ers about Tyrese Maxey, Joel Embiid, and Paul George missing games.

En début de saison, la franchise a déjà payé 100 000 dollars d’amende en raison d’une violation des règles de participation autour de Joel Embiid. Si cela venait à se reproduire, ce serait 250 000 dollars. Un montant qui fait particulièrement réfléchir, on ne va pas se le cacher. Hors course pour le Play-in avec un rythme qui vise plus la Draft que la performance, les Sixers ont peut-être voulu faciliter la perte de matchs pour favoriser leurs chances à la Loterie NBA.

Les résultats due l’enquête devraient être connus dans les prochains jours.

