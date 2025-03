Programme NBA très riche ce vendredi, avec pas moins de dix rencontres au menu histoire de bien lancer le week-end. Dans le lot : du Nuggets – Lakers et un Grizzlies – Cavs.

Le programme NBA du soir

0h : Heat – Celtics

0h : Sixers – Pacers

0h30 : Hawks – Clippers

1h : Rockets – Mavericks

1h : Grizzlies – Cavs

1h : Wolves – Magic

1h : Spurs – Hornets

2h30 : Nuggets – Lakers

2h30 : Jazz – Raptors

3h : Suns – Kings

Le match à ne pas rater : Nuggets – Lakers

La dernière fois que Nikola Jokic a accueilli les Lakers, Denver s’est fait démonter et le Joker avait été – à la surprise générale – très bien contenu par une équipe de Los Angeles pourtant limitée à l’intérieur. Quelque chose nous dit que le scénario sera radicalement différent ce soir.

Déjà parce que les Lakers seront privés une nouvelle fois de LeBron James, Rui Hachimura et Jaxson Hayes, voire même de Luka Doncic sachant que Los Angeles est en back-to-back après la défaite à Milwaukee hier. Et ensuite parce que Nikola Jokic n’est pas le genre de joueur à qui on la fait deux fois. Le Thunder, pourtant meilleure défense NBA, l’a tout récemment appris à ses dépens.

Sur deux défaites en trois matchs, les Nuggets voudront remettre les pendules à l’heure à la maison et les Lakers seront probablement trop limités pour rivaliser.

FRIDAY NIGHT HOOPS 🍿

▪️ CLE (15 straight Ws) vs. MEM (#2 in West)

▪️ MIN seeks 7 in a row, hosts ORL

▪️ DEN (#3 in West) vs. LAL (#4 in West)

▪️ BOS can clinch playoff spot with win vs. MIA & ATL loss to LAC

📺 NBA TV & NBA League Pass

📲 https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/NmoDU5bI9s

— NBA (@NBA) March 14, 2025

Un peu avant ce match, dès 1h, il faudra jeter un œil à la rencontre opposant les Cavaliers aux Grizzlies, à savoir la meilleure équipe de la NBA cette saison et le deuxième de l’Ouest. Là aussi, il va manquer du monde, Donovan Mitchell étant forfait tandis que Jaren Jackson Jr. est incertain après cinq matchs d’absence.

Sachez aussi que les Wolves vont viser une septième victoire de suite contre Orlando, et que Boston peut officiellement valider son ticket pour les Playoffs dès ce soir. Enfin, les Suns sont dans une situation de victoire obligatoire face aux Kings, dans la lutte pour le dernier spot au play-in tournament.

Les Français en lice

Zaccharie Risacher vs Nicolas Batum, sympa ça !

Moussa Diabaté sur les terres de Wemby, mais malheureusement sans Wemby.

Rudy Gobert face au Magic.

Guerschon Yabusele face aux Pacers.

