Six fois champions NBA lors des années 1990, les Chicago Bulls arborent fièrement six bannières au sommet du United Center pour honorer l’époque dorée de Michael Jordan et Scottie Pippen. Mais ces bannières ont dû être retirées après un concert de heavy metal samedi dernier…

Forcément, cela n’a pas pu échapper aux fans de Chicago.

Lors de la rencontre entre les Bulls et les Nets la nuit dernière, il manquait les bannières de champion au plafond du United Center. Déjà que le produit proposé sur le parquet ne fait pas rêver, les supporters ne peuvent même plus se tourner vers leur glorieux passé.

The banners commemorating the Bulls’ six NBA championships were damaged during a weekend concert and will not be displayed at the United Center for the remainder of the season.

✍ @byjuliapoe https://t.co/i4gVT92IVG

— Chicago Tribune Sports (@ChicagoSports) March 14, 2025

Selon le Chicago Tribune, les bannières ont été endommagées lors d’un concert du groupe Disturbed (qui porte bien son nom) le week-end dernier. Ce groupe de heavy metal – originaire de… Chicago (parce que sinon ce serait pas drôle) – aurait utilisé du matériel pyrotechnique en dessous des bannières. Pas besoin d’être un génie pour comprendre les dégâts que ça peut engendrer.

Des dégâts qui seraient assez mineurs au final, mais suffisamment sérieux pour retirer les bannières jusqu’à la fin de la saison NBA. Elles devraient être remises en place pour la saison prochaine.

La lose jusqu’au bout à Chicago…

Source texte : Chicago Tribune