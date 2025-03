Daryl Morey (Sixers) : “Nous utilisons l’intelligence artificielle pour nous aider dans nos décisions”

C’est la news… un peu particulière du jour. Daryl Morey – président des Sixers – a indiqué que la franchise avait recours à l’intelligence artificielle pour l’aider dans ses décisions. Si le fond n’est pas mauvais sur le principe, peut-être faudrait-il penser à changer de version dans le cas de Philadelphie.

Une intelligence artificielle anti-Sixers, alors. Ça fait marrer, car quand on voit la saison en cours à Philadelphie, on se demande bien quelles décisions l’IA a pu appuyer auprès de Daryl Morey. Plus sérieusement, le président des Sixers explique notamment cela dans le contexte de la Draft. Et là dessus, on ne peut pas critiquer car le début de saison de Jared McCain (avant sa blessure) a été très impressionnant et largement au niveau requis en NBA.

“Nous utilisons des algorithmes. Ils ont un vote dans n’importe quelle décision. Le pouvoir de décision dépend du niveau de précision de ces algorithmes, et de leur historique de réussite. Si vous avez un algorithme performant dans le cadre de la Draft et que la NBA ne change pas ses règles, alors il a un poids important dans le choix final. Nous constatons que cela réalise de bonnes prédictions. Ça ne bat pas les humains, ça ajoute seulement des informations aux rapports des scouts. Donc on traite cela presque comme un scout en soi. Si au fil du temps, ils montrent plus de résultats qu’un scout, on renforcera le poids des algorithmes dans nos décisions.”

Concernant la Draft, il se peut effectivement que les algorithmes soient utiles, notamment dans la recherche et le comparatif de statistiques poussées sur une cuvée comparée à d’autres, des profils similaires. Et qu’un travail de fond aussi long soit facilité pour faire ressortir des données qui auraient échappé à l’oeil humain. Toutefois, cela ne doit pas effacer le ressenti, propre de l’homme. Reste désormais à savoir si l’IA sera utilisée dans d’autres domaines, comme la gestion de transferts en recherchant par exemple des combinaisons avec plusieurs équipes pour valider un trade.

