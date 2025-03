Dante Exum s’est fracturé la main face aux Rockets : la poisse des Mavericks… on a plus les mots

À ce niveau là, même un Apéro TrashTalk dédié de 2 heures pourrait ne pas suffire aux Mavericks pour renverser une malédiction qui ne cesse de faire de nouvelles victimes. Dernière en date : Dante Exum, victime d’une fracture à la main gauche et absent sans date de retour.

L’American Airlines Center est construit sur un ancien cimetière indien, lui-même construit sur des terres maudites par les premiers hommes du coin. C’est la seule option qu’on a à l’heure actuelle pour expliquer comment les Mavericks peuvent subir une aussi grosse poisse. Lors du match de cette nuit face aux Rockets, le meneur de Dallas s’est blessé à la main. Verdict : fracture, absence longue à prévoir et aucune date de retour.

MAIS C’EST JUSTE PAS POSSIBLE.

C’EST CARRÉMENT ALL-TIME À CE NIVEAU LÀ CHEZ LES MAVERICKS. https://t.co/q3qxYmqmyQ

La liste des joueurs dont le retour ne s’effectuera pas cette saison où n’est pas encore connu est juste monstrueuse.

Kyrie Irving (fin de saison)

Olivier-Maxence Prosper (fin de saison)

Anthony Davis (retour indéfini)

Dereck Lively (retour indéfini)

Daniel Gafford (retour indéfini)

Dante Exum (retour indéfini)

Il faut savoir que la franchise a commencé le match à 9 joueurs avec deux joueurs en two-way contract (Kessler Edwards et Brandon Williams) à qui il ne reste respectivement que 3 et 6 matchs NBA sur leurs contrats. Cela pourrait poser de gros problèmes dans un futur… très proche. Seule bonne nouvelle à l’horizon : Kai Jones, Jaden Hardy et P.J. Washington n’ont également pas joué, mais devraient rapidement revenir dans le groupe.

C’est très rare de voir un effectif aussi déplumé par les blessures. Avec le transfert de Luka Doncic, c’est clairement à se demander si un sorcier fan de basket dans le fin fond de la Slovénie n’a pas envoyé son sort de malédiction le plus puissant en direction du Texas. La folie.

