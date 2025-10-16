LeBron James absent jusqu’à mi-novembre… minimum ?

Privé du début de saison NBA en raison de douleurs au niveau du dos, LeBron James ne devrait pas reprendre avant la moitié du mois de novembre, à en croire Shams Charania. Les Lakers ne veulent rien précipiter.

Le King ne manquera pas qu’une semaine, ni deux. C’est bien pas loin de l’entièreté du premier mois de régulière que LeBron James pourrait manquer, la faute à des douleurs sciatiques. Déjà écarté du parquet pour la présaison, le doyen de la NBA actuelle voit les Lakers adopter une approche très prudente avec lui, selon Shams Charania.

Reporting for ESPN NBA Countdown on LeBron James expected to take a patient approach before his Lakers season debut: pic.twitter.com/Z2INLMGhfZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025

