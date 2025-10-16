Killian Hayes coupé par les Cavaliers

Après avoir disputé trois rencontres de présaison pour des moyennes relativement faibles, Killian Hayes a été coupé par les Cavaliers. S’il ne disputera pas la saison NBA en tant que membre du groupe, il devrait potentiellement avoir sa chance en G League, comme l’an passé.

Est-ce que Killian Hayes ne ferait pas mieux de « lâcher ça » et de revenir en Europe, pour montrer enfin toute l’étendue de son talent et pourquoi pas s’offrir un retour en NBA à moyen terme ? Après une saison chez les Long Island Nets et quelques piges de fin d’hiver à Brooklyn, le meneur tricolore a choisi de rester aux États-Unis.

The Cleveland Cavaliers have waived Killian Hayes, league sources told @hoopshype. Hayes is expected to join Cleveland’s G League affiliate as he looks for another NBA opportunity. Hayes averaged 9.0 points and 5.2 assists in 27 minutes during six games for the Nets last season.

Choix payant jusqu’à la fin de l’été, puisque les Cavaliers lui ont proposé un contrat pour participer au camp d’entraînement de la franchise ainsi qu’à la présaison. En trois matchs disputés, le français formé à Cholet Basket a aligné 4 points, 1,3 passe, 1 interception de moyenne à 28,6% au tir, pour 10 minutes de temps de jeu par match. Insuffisant, d’autant plus que la franchise n’avait pas de two-way contract à offrir.

Pour autant, l’aventure dans l’Ohio n’est pas terminée. Killian Hayes pourrait certainement rejoindre le Cleveland Charge, l’équipe de G League affiliée aux Cavs, et travailler en attendant une blessure dans l’effectif principal ou l’intérêt d’une autre franchise.

