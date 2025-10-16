Plus que quelques nuits à subir scruter cette pré-saison NBA avant le début de la saison mardi soir. Cette nuit ? Un Français a cartonné, un Xavier a buzzer beaté, entre autres.

Les résultats de la nuit

Hornets – Grizzlies : 145-116

– Grizzlies : 145-116 Celtics – Raptors : 110-108

– Raptors : 110-108 Kings – Clippers : 91-109

: 91-109 Lakers – Mavericks : 94-121

Dans le premier match, les Grizzlies, toujours privés de Ja Morant, se sont inclinés face aux Hornets, une belle branlée à l’occasion de laquelle le Français Moussa Diabaté a été énorme en sortie de banc. 18 points, 13 rebonds, quasi 100% au tir, et un coach qui commence même à hésiter à le faire passer pivot titulaire.

𝐌𝐎𝐔𝐒𝐒𝐀. #14 🇫🇷

18 POINTS

13 REBONDS

1 CONTRE

6-7 FG / 6-8 FT

Victoire face à Memphis 145-116 pic.twitter.com/EeGk6SI5tI

— NBA France (@NBAFRANCE) October 16, 2025

I asked Charles Lee about what he’s looking for from Moussa Diabate tonight, and how he’s felt about his development so far this preseason. Said he’s told all three centers to be prepared to start, and that he believes Moussa is still evolving on offense. pic.twitter.com/VrqaoB5o3k

— Owen O’Connor (@OwenOConnorNBA) October 15, 2025



Un peu plus au Nord et à l’Est, les Celtics se sont trouvés deux héros face aux Raptors. Derrick White et son immense front (33 points, 9 rebonds, 6 passes et 4 contres) mais surtout ce gros gentil de Xavier Tillman, auteur du panier de la victoire. Ombres au tableau vert cependant, Payton Pritchard a vendangé et Jaylen Brown s’est fait mal.

BOSTON WINS IT ‼️

Xavier Tillman hits the GAME-WINNING floater with 0.8 seconds left 🤯 https://t.co/RKWPV7pvHZ pic.twitter.com/8Hzz9lNmS2

— NBA (@NBA) October 16, 2025



Dans le derby californien entre les Kings et les Clippers ce sont les joueurs de Tyronn Lue qui se sont imposés notamment grâce à la prod des deux intérieurs remplaçants John Collins et Brook Lopez, alors que côté Kings Maxime Raynaud a eu droit à 16 bonnes minutes (5 points et 4 rebonds) et que Nique Clifford continue à faire parler de lui pour autre chose que son incroyable prénom (18 points). Enfin, à Dallas, Luka Doncic n’a pas daigné cartonner les Mavs et n’a pas joué avec les Lakers, qui se sont d’ailleurs mangé un incroyable 37-8 au dernier quart, bien clutch.

Ce soir 5 matchs au programme et potentiellement 9 Français si on a bien compté, parfait pour commencer à réhabituer notre corps à se taper des tours d’horloge. Ça préchauffe !

Le programme de ce soir