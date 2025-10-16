Keegan Murray prolonge aux Kings pour 140 millions de dollars

Absent pour le début de la saison à cause d’une blessure au pouce, Keegan Murray a tout de même réussi à décrocher une grosse prolongation de contrat avec les Kings.

140 millions de dollars sur cinq ans.

Voici le montant du nouveau deal signé par Keegan Murray, le jeune ailier-fort de Sacramento qui était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat rookie. La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN).

Keegan Murray et les Kings ont trouvé un accord : 5 ans, 140 millions de dollars !

Le jeune forward avait été hyper prometteur sur sa saison rookie avant de très nettement régresser dans une franchise entre deux virages.

Talent indéniable, profil hyper utile, bonne extension. pic.twitter.com/rxIefvbOx2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2025

Keegan Murray est désormais lié aux Kings jusqu’en 2031, avec un salaire annuel avoisinant les 28 millions de dollars. Certains diront que c’est beaucoup au vu de la dernière saison décevante de Keegan, mais n’oublions pas qu’il n’a que 25 ans et qu’il a un joli potentiel de two-way player. Et puis dans une NBA où les salaires vont continuer de grimper, c’est un deal qui peut payer sur le long terme.

Mais pour cela, Murray va devoir retrouver son adresse à 3-points (41% en rookie, 34% l’an passé), progresser dans ses initiatives offensives, tout en continuant de se développer en défense. Celui qui a été nommé dans la NBA All-Rookie First Team en 2023 doit tout simplement montrer qu’il peut franchir un vrai cap.

Pas aidé par sa franchise (les Kings…) et forfait pour les premiers matchs de la saison à venir, Keegan Murray peut au moins se dire que sa situation contractuelle est réglée. De quoi l’aider à rebondir cette saison ?