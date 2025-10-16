C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Finalistes NBA la saison dernière après un run de Playoffs exceptionnel, les Pacers sont de retour mais ne doivent pas se tromper d’objectif.

Les paysans sont de retour ! Superbes finalistes NBA en juin dernier et tombés les armes à la main face au Thunder à l’issue d’un Game 7 terrible psychologiquement, les joueurs de Rock Carlisle repartent au combat. Ce devra être sans leur leader et meilleur joueur Tyrese Haliburton, justement gravement blessé lors de ce Game 7, et avec un roster pas vraiment ugradé par rapport au printemps dernier. Peu de jeunes joueurs voués à prendre du volume, Bennedict Mathurin excepté, Myles Turner qui a quitté les lieux, et c’est avec les habituels lieutenants (Pascal Siakam, Aron Nesmith, Andrew Nembhard, TJ McConnell) qu’il faudra assurer cette saison. Saison de transition ? Ou alors les Pacers vont-ils encore nous faire taire ? Envoyez la preview !