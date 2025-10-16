Combien gagnent les joueurs des Indiana Pacers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Indiana Pacers. Avec 17 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Indiana Pacers présentent une masse salariale totale de 178 892 609 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Tyrese Haliburton. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Indiana Pacers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 178 892 609 dollars

178 892 609 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 33 579 747 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 33 579 747 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 17 052 391 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 17 052 391 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 29 031 391 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 29 031 391 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Tyrese Haliburton (45 550 512 dollars)

Tyrese Haliburton (45 550 512 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Indiana Pacers

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Indiana Pacers

Sans Tyrese Haliburton (blessé) et après le départ de Myles Turner à Milwaukee, les Pacers abordent 2025-26 avec une masse salariale de $178,9M, soit au-dessus du cap mais encore sous les aprons (17,1M sous le 1er, 29,0M sous le 2e). Le duo Haliburton et Siakam pèse déjà 91,1M, ce qui fixe l’ambition à moyen terme tout en rendant cruciale la valeur par dollar des seconds contrats (Nembhard, Nesmith) et des deals contrôlés (Mathurin RFA, Walker, Sheppard, Furphy). L’absence de Turner se voit surtout comptablement : la ligne intérieure est peu coûteuse (Jackson, Wiseman avec option d’équipe) et donc plus simple à ajuster via exceptions ou salaires expirants sans franchir les barres CBA. Rester sous le premier apron laisse des marges de manœuvre (agrégation salariale, absorption modérée) pour un pivot stop-gap ou un ailier « 3 and D » si la saison s’y prête. Tant que l’équipe demeure dans cette zone sous-apron, Indiana peut stabiliser la rotation autour de Siakam et survivre à la blessure d’Haliburton sans s’enfermer financièrement, l’objectif étant d’arriver aux playoffs avec un cap sheet encore souple pour 2026.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.