Les 10 bonnes raisons de suivre les Indiana Pacers en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Au menu aujourd’hui ? Les Indiana Pacers, finalistes NBA l’an dernier !

#1 : Pascal Siakam en mode Spicy P

Depuis qu’il est arrivé à Indiana en janvier 2024, Pascal Siakam a aidé les Pacers à devenir l’une des deux meilleures équipes de la Conférence Est. Polyvalence, leadership, expérience… Spicy P apporte exactement ce qu’il fallait à Indy. Le triple All-Star semble comme un poisson dans l’eau aux Pacers et montrera une nouvelle fois la voie cette année, surtout sans Tyrese Haliburton.

Et si Pascal réalisait sa meilleure saison en carrière ?

#2 : Andrew Nembhard qui step-up en l’absence d’Haliburton

Avec Tyrese Haliburton forfait pour la saison (tendon d’Achille), Andrew Nembhard va forcément gagner en responsabilité. Et ça, ça mérite le coup d’œil.

Le guard canadien a montré jusqu’ici qu’il était un excellent complément à Haliburton, à travers son jeu très solide des deux côtés du parquet. Nembhard aura désormais les clés du backcourt, une superbe opportunité pour lui afin de montrer l’étendue de son potentiel.

On en connaît un qui a une belle tête de candidat MIP.

#3 : Caitlin Clark au premier rang

Star de la WNBA et du Indiana Fever, Caitlin Clark se retrouve souvent au premier rang pour encourager les Pacers. Elle était évidemment là lors des derniers Playoffs, et a même porté chance à la bande de Tyrese Haliburton.

#4 : Le coaching de Rick Carlisle

À 65 ans, Rick Carlisle reste l’un des meilleurs entraîneurs NBA. Il l’a prouvé, encore une fois, durant l’incroyable parcours des Pacers en Playoffs 2025.

On a hâte de voir ce que nous prépare le sosie de Jim Carrey en l’absence de Tyrese Haliburton. Expérimenté mais novateur, Carlisle trouve toujours le moyen de maximiser son groupe et sait s’adapter aux différentes circonstances. Alors attention à ne pas trop sous-estimer Indiana !

#5 : Les affrontements contre Giannis et Myles Turner

Proches géographiquement et évoluant dans la même division, les Pacers et les Bucks ont enchaîné deux affrontements au premier tour des Playoffs ces deux dernières années, avec à chaque fois une victoire d’Indiana. Ils ont ainsi développé une belle rivalité qui pourrait durer. Surtout que ça ne s’arrête pas là.

On se rappelle du tête contre tête entre Giannis Antetokounmpo et le père de Tyrese Haliburton l’an dernier. Une scène assez hallucinante qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et cet été, juste après les Finales NBA, le pivot Myles Turner a décidé de quitter Indiana pour rejoindre… Milwaukee, après une décennie chez les Pacers.

Vous l’avez compris, les retrouvailles risquent d’être épicées. Rendez-vous le 4 novembre à Indiana pour la première des quatre oppositions cette saison.

#6 : La vista de T.J. McConnell

T.J. McConnell est tout simplement l’un des joueurs les plus kiffants de NBA. Il ne fait qu’1m85 pour 86 kilos, il ressemble au facteur du coin, mais joue avec une intensité et une énergie débordantes.

On ne compte plus les fois où McConnell a fait basculer un match en sortie de banc, avec son hustle mais aussi son talent. C’est simple : toutes les équipes NBA aimeraient avoir un T.J. McConnell dans leur effectif. Pas de bol pour elles, le meneur de 33 ans est marié aux Pacers jusqu’en 2028-29.

Sans Haliburton, McConnell sera particulièrement important pour Indiana cette année, même s’il va commencer la saison à l’infirmerie (blessure aux ischios).

#7 : Obi Toppin pour alimenter les Top 10

Obi Toppin a débarqué en NBA avec l’étiquette de dunker fou. S’il est devenu un role player beaucoup plus complet depuis son arrivée chez les Pacers en provenance de New York, il n’a heureusement pas abandonné son côté showman.

Chaque match d’Indiana est l’occasion de voir un gros tomar d’Obi Toppin.

#8 : Ben Mathurin en année contractuelle

Parfois génial, parfois à côté de la plaque, Ben Mathurin ne laisse personne indifférent. Et c’est sans doute cette irrégularité chronique qui explique pourquoi l’arrière de 23 ans n’a pour l’instant pas décroché de prolongation avec les Pacers.

La saison qui arrive devrait nous en dire beaucoup plus sur l’avenir du Canadien à Indiana : Mathurin entre dans la dernière année de son contrat, et sera propulsé titulaire en l’absence d’Haliburton.

À toi de jouer Ben !

#9 : les gros tomars de Johnny Furphy

Quasiment pas utilisé en tant que rookie, Johnny Furphy pourrait voir plus souvent le terrain lors de son année sophomore. Et quand il sera sur le parquet, il faudra vite cliquer sur les Pacers !

#10 : Un collectif revanchard qui veut fermer des bouches

En quelques phrases, l’arrière Aaron Nesmith a résumé la mentalité des Pacers cette saison :

« Peu importe ce que les gens croient ou disent. Cela fait trois ans qu’ils ne croient pas en nous. Nous déjouons les pronostics chaque année. Je ne vois pas pourquoi cette année serait différente. »

Peu de monde croit en Indiana suite à la blessure de Tyrese Haliburton et le départ de Myles Turner. Mais les Pacers – qui sont passés à un match du titre l’an passé – adorent être sous-estimés. Comme toujours, Indiana va s’appuyer sur sa force collective, son jeu imprévisible et son culot pour tenter de fermer des bouches.

Bonus : Jay Huff, le sosie de Bastien Fontanieu

