Indiana Pacers, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Indiana Pacers.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Quelle saison… quelle saison !

Un départ plutôt moyen, pour une fin tragique en apothéose digne d’un grand cru Hollywoodien. Les Pacers et leurs fans sont passés par toutes les émotions en 2025. D’abord, celle d’une nouvelle saison plutôt bonne, mais pas excellente. Un groupe qui gagne un peu, perd parfois, et qui vogue dans les eaux du bilan équilibré. De la saveur, il y en a. On est cependant loin d’une table étoilée qui nous transporte par sa classe et son goût.

Il faut véritablement attendre le début d’année 2025 pour voir une vraie percée. Indiana se met à enchaîner les victoires avec autorité, et d’un 16-18 à l’heure de Noël, on passe à un 50-32 plein de promesses une fois fondues les neiges de fin d’hiver. Tout l’effectif est en grande forme : Myles Turner performe à fond dans la peinture, Tyrese Haliburton est un prodige absolu, Aaron Nesmith et Ben Mathurin envoient du lourd et défendent avec intensité.

En Playoffs, la saison des Pacers prend un tour presque mystique. Comme touchés par la grâce, ils éliminent tour à tour les Bucks, les Cavaliers et les Knicks. En n’oubliant pas de marquer l’ensemble des fans de basket à chaque tour. Un buzzer beater monumental de Tyrese par ci, le même sous un autre angle par là. Ces Pacers semblent protégés par une force supérieure qui les autorise à rêver d’une bague, d’un titre. Ce qui n’aurait traversé l’esprit d’aucun membre de la franchise à l’automne précédent.

Voilà donc nos Pacers en Finales NBA. Contre le Thunder, véritable char d’assaut qui a traversé la saison régulière en dominant comme on a rarement vu une équipe dominer. Shai Gilgeous-Alexander est MVP, toute l’équipe est dans ses meilleures dispositions et malgré les joutes musclées disputées dans la très dense Conférence Ouest, Oklahoma City fait office de grandissime favori.

Mais tout aussi forte qu’elle soit, la foudre ne parvient pas à faire rompre Indy. Pire, les Pacers prennent le premier match à l’extérieur sur un nouveau miracle de Tyrese Haliburton.

Les matchs s’enchaînent et ne se ressemblent pas, mais chaque équipe défend plus que fièrement son droit à toucher au bonheur d’une vie. À tel point qu’au bout de six rencontres, aucune décision n’est fait quant au nom du champion. Il faudra une manche ultime, à Oklahoma City. Une manche qui fait tout basculer dès les premières minutes.

Tyrese Haliburton se rompt le tendon. Fin d’une saison, et de la suivante par la même occasion. Les Pacers sont déboussolés et cèdent à une marche du premier titre NBA de leur histoire. Non sans nous avoir offert une merveilleuse saison, méritante et pleine d’émotions.

Le marché de l’été

Ils partent : Myles Turner, Thomas Bryant, James Johnson, Enrique Freeman

Myles Turner, Thomas Bryant, James Johnson, Enrique Freeman Ils prolongent : Isaiah Jackson

Isaiah Jackson Ils arrivent : Jay Huff, Cam Payne, Kam Jones, James Wiseman, Jalen Slawson

Bon, ça n’a que peu bougé cet été à Indiana. Un seul vrai départ, celui de Myles Turner. Un choc pour un pivot qui avait tout réussi en 2024-25, et dont on disait chaque année qu’il allait être transféré sans y croire. La seule année où on pense qu’il va rester, c’est là qu’il se barre. Grosse grosse perte pour Indy.

Et surtout, pas de saison 2025-26 pour Tyrese Haliburton en raison de sa blessure au tendon. Les recrutements sont franchement anecdotiques pour le reste, cette équipe ne jouera pas les premiers rôles ni en NBA, ni même à l’Est. Au moment où ces lignes sont écrites, Ben Mathurin n’a pas encore prolongé, c’est à noter.

L’effectif 2025-26 des Pacers

Meneurs : Tyrese Haliburton* , TJ McConnell, Kam Jones, Cam Payne

Arrières : Andrew Nemhbard , Ben Mathurin, Ben Sheppard, Quenton Jackson

, Ben Mathurin, Ben Sheppard, Quenton Jackson Ailiers : Aaron Nesmith , Jarace Walker, Johnny Furphy

, Jarace Walker, Johnny Furphy Ailiers-forts : Pascal Siakam , Obi Toppin

, Obi Toppin Pivots : Isaiah Jackson, Jay Huff, Tony Bradley, James Wiseman

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier. *Tyrese Haliburton est blessé, bien sûr, mais on le met là quand même.

Bon, ça respire moins le basket que la saison passée, ça c’est clair. L’exercice à venir pour les Pacers sera une forme de transition entre deux grosses saisons. Pour reposer peut-être un peu les organismes, éventuellement tenter un petit run en Playoffs. Mais honnêtement, ça perd en qualité sur la mène et au poste 5.

Pascal Siakam sera la première option offensive, avec Nembhard, Nesmith et Ben Mathurin en options secondaires. Ça va défendre dur, mais pas assez pour résister aux cadors de l’Est. On attend peut-être beaucoup de minutes pour Johnny Furphy, qui pourra profiter de cette saison pour se développer. T.J. McConnell continuera de faire sa fouine en sortie de banc, c’est très efficace.

Au poste 5, c’est le désert. Pas de poste 5 niveau titulaire en NBA, ça risque d’être un peu long de se farcir la raquette soir après soir. Il faudra serrer les dents.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Pacers à suivre

Pascal Siakam, et pi cé tou.

Le scoreur désigné de ce groupe cette saison, c’est lui. Déjà, on n’ira pas chercher à pick chez les Pacers hormis en cas de dèche plutôt conséquente. Allez, contre des équipes qui alignent des peintres au poste 4, mais ça c’est pas gagné. En gros, ça peut faire un très gros score face aux Nets, occasionnellement contre la plupart des équipes, sans valoir non plus un pick premium au sens des meilleurs scoreurs de la ligue.

Qu’attendre des Pacers cette saison ?

Une saison de transition, pas nulle mais pas franchement joyeuse non plus. Il faut que Johnny Furphy se développe, qu’on donne du temps de jeu aux membres importants du groupe et qu’on prenne le mal en patience. Attention, ça ne veut pas dire qu’il faut aller jouer la Lottery NBA non plus. Mais un Play-in, histoire de travailler et de ne pas lâcher le rythme en l’absence du boss.

Peut-être du jeu plus rapide, un contre-sens par rapport au demi-terrain exceptionnel des Pacers l’an passé… mais qui permettrait à des jeunes de se montrer avec plus de liberté.

Tout ça pour dire qu’on vise ici une place au Play-in, pas plus, pas moins. Et peut-être la 11e place si jamais c’est un peu chaud à l’Est en fin de saison. Et franchement, ça fait chier d’écrire cela.

Le bilan du rédacteur : 36 victoires – 46 défaites.

