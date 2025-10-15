Malcolm Brogdon prend sa retraite à 32 ans

Wow, la surprise..! Malcolm Brogdon vient d’annoncer qu’il prenait sa retraite, à 32 ans. Recruté à l’été par les Knicks, celui qui a été sacré Rookie de l’Année en 2017 et 6e homme de l’Année en 2023 a décidé de se retirer du basketball, au terme de 9 saisons jouées en NBA.

Oh wow… Malcolm Brogdon prend sa retraite 😳 https://t.co/JUVoGleAoW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 15, 2025

Alors ça, on ne s’y attendait pas. Dans un communiqué transmis à ESPN, Malcolm Brogdon annonce qu’il raccroche les sneakers. Fin d’une carrière entamée en 2016-17, avec une sélection à la 36e place de la Draft par les Bucks. Voici les mots de l’intéressé expliquant sa décision.

« Aujourd’hui, je commence officiellement ma transition vers l’après-carrière. J’ai fièrement donné mon esprit, mon corps et mon âme au basketball lors des dernières décennies. Avec les nombreux sacrifices requis pour jouer à ce niveau, j’ai récolté beaucoup de récompenses. Je suis très reconnaissant d’avoir pu choisir ce moment moi-même, et désormais de récolter les fruits de mon travail avec ma famille et mes proches. Merci du fond du coeur à tous ceux qui ont tenu une place dans mon parcours. »

Auteur d’une belle première saison en NBA, Malcolm Brogdon est nommé Rookie de l’Année en 2017. Il continuera jusqu’en 2019 à Milwaukee, dernière année royale pour lui sur le plan individuel, devenant le 8e joueur de l’histoire à rentrer dans le club du 50-40-90, avant d’être transféré chez les Pacers via un sign and trade.

Du côté d’Indiana, Brogdon s’affirme comme un vrai solide meneur, enchaînant les belles soirées au scoring comme à la passe. L’arrivée de Tyrese Haliburton en 2022 lui bouche ensuite la route au poste 1, et il accepte un transfert chez les Celtics durant l’été.

Acceptant un rôle de sixième homme à Boston, il décroche avec autorité le titre de 6e homme de l’Année en 2023. Fort de cette réussite, et particulièrement valorisé sur le marché des transferts, il est envoyé à Portland contre Jrue Holiday, pièce qui sera décisive dans le titre NBA 2024 de Boston. Dans l’Oregon, il ne jouera que peu, dérangé par les blessures.

Il terminera finalement à Washington dans un nouveau transfert à l’été 2024, puis chez les Knicks en 2025, qui comptaient jusqu’ici sur lui pour être membre de l’équipe en 2025. Si les raisons de sa décision ne sont pas très claires (hormis son communiqué), il faut saluer la carrière du meneur, qui sans avoir été une grande star, a été un joueur remarquable qui a laissé une belle trace de Milwaukee à Boston, en passant par Indianapolis.