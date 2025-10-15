Russell Westbrook signe aux Sacramento Kings !

Sans contrat NBA à moins d’une semaine de la reprise de la saison régulière, Russell Westbrook vient d’être signé par les Sacramento Kings !

Non, l’ancien MVP n’ira pas jouer en Chine. Et non, il ne commencera pas la saison NBA en regardant les matchs derrière sa télévision.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Russell Westbrook vient donc de trouver preneur, à Sacramento. Voici les détails du deal : contrat d’un an avec un salaire au minimum vétéran (3,6 millions de dollars) si l’on en croit Chris Haynes.

Les Kings ont perdu De’Aaron Fox la saison dernière, et Russell Westbrook tentera de combler le vide à la mène en compagnie de Dennis Schroder. Brodie retrouve son copain de Los Angeles DeMar DeRozan ainsi que les vétérans Domantas Sabonis, Zach LaVine et Malik Monk. Dans une Conférence Ouest bien hardcore, les Kings semblent partir de loin mais qui sait, peut-être qu’ils vont nous surprendre.

Westbrook va en tout cas entrer dans sa 18e saison NBA, et connaître sa septième équipe en carrière (la sixième depuis son départ du Thunder en 2019). On connaît tous ses qualités et ses défauts à 36 ans, mais ça fait plaisir de voir qu’une équipe a bien voulu lui donner une nouvelle opportunité.

À Russ de la saisir avec les deux mains.