À la sortie du All-Star Break, alors que la deuxième partie de saison est lancée, la discussion autour du MVP prend de plus en plus de poids. Cela tombe bien, ESPN vient de sortir la dernière édition de son traditionnel sondage. Zoom rapide sur les résultats avec une trentaine de matchs encore à jouer.

Chaque année, plusieurs fois par saison, Tim Bontemps (ESPN) nous donne un aperçu très parlant sur l’état de la Course au MVP. Très parlant car il reprend les modalités de votes utilisées en fin de saison (système de points similaire, une centaine de journalistes interrogés…). Et au 20 février 2026, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui mène la danse.

Tiens, ESPN vient de sortir son sondage MVP, qui reprend les modalités de votes utilisés en fin de saison. Voyons ce que ça donne :

🔸 1) SGA : 930 pts

🔸 2) Jokic : 700 pts

🔸 3) Cunningham : 382 pts

🔸 4) Wemby : 242 pts

🔸 5) Doncic : 177 pts

🔸 6) Brown : 87 pts pic.twitter.com/G3AtcsNqP1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2026

SGA – en tête d’un rien fin décembre – a creusé son avance sur Nikola Jokic, qui a souffert de son absence prolongée (un mois début 2026) pour blessure. C’est aujourd’hui au tour de Shai d’être à l’infirmerie (sept matchs manqués en tout) mais ça ne semble pas le pénaliser pour autant.

En parlant de blessure, la règle des 65 matchs risque de bientôt chambouler le classement puisque le Joker est à deux forfaits d’être inéligible, tandis que Victor Wembanyama (13 matchs ratés) et Luka Doncic (12) sont également sous la menace.

Comme dans notre propre classement MVP, sorti hier, Cade Cunningham surfe sur la magnifique saison des Pistons pour prendre place sur le podium, devant Wemby quatrième. Doncic ferme le Top 5 tandis que Jaylen Brown est sixième.