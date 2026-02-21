Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic offre le derby de Los Angeles aux Lakers, Denver humilie Portland (+54)
Le 21 févr. 2026 à 07:42 par Nicolas Vrignaud
Nouvelle nuit de basket aux États-Unis, avec notamment le derby de Los Angeles pour animer la NBA. Attention au score de Blazers – Nuggets, non on n’a pas fait d’erreur, oui c’est très violent.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Cavaliers : 113-118 (stats)
- Wizards – Pacers : 131-118 (stats)
- Grizzlies – Jazz : 123-114 (stats)
- Hawks – Heat : 97-128 (stats)
- Wolves – Mavericks : 122-111 (stats)
- Pelicans – Bucks : 118-139 (stats)
- Thunder – Nets : 105-86 (stats)
- Blazers – Nuggets : 103-157 (stats)
- Lakers – Clippers : 125-122 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Cavaliers contiennent la furia Kon Knueppel (33 points) pour s’imposer face aux Hornets, à Charlotte.
- On a pas vraiment regardé le match entre Wizards et Pacers, ne nous en voulez pas…
- Le Jazz perd à Memphis, les Grizzlies ont pu compter sur un super Olivier-Maxence Prosper (23 points).
- Les Hawks se font salement corriger à Miami.
- Joli match des Wolves et notamment du duo Anthony Edwards (40 points) et Rudy Gobert (22 points, 17 rebonds) pour venir à bout des Mavericks.
- Milwaukee s’impose sans trembler dans le Bayou.
- Le Thunder tape les Nets, l’eau mouille.
- Les Blazers ont pris une soupe monumentale à la maison contre Denver, -54 !!
- Kawhi Leonard blessé en fin de match, et les Lakers s’offrent le derby de la Cité des Anges. Luka Doncic a été énorme (38 points, 6 rebonds, 11 passes).
Le highlight de la nuit :
C’est une des plus belles actions de l’année, my my my Naz Reid…! pic.twitter.com/lO5MgrEwNH
Les classements NBA :
