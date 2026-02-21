TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic offre le derby de Los Angeles aux Lakers, Denver humilie Portland (+54)

Le 21 févr. 2026 à 07:42 par Nicolas Vrignaud

Luka Doncic LeBron James Lakers 7 mars 2025
Source image : NBA League Pass

Nouvelle nuit de basket aux États-Unis, avec notamment le derby de Los Angeles pour animer la NBA. Attention au score de Blazers – Nuggets, non on n’a pas fait d’erreur, oui c’est très violent. 

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Cavaliers : 113-118 (stats)
  • Wizards – Pacers : 131-118 (stats)
  • Grizzlies – Jazz : 123-114 (stats)
  • Hawks – Heat : 97-128 (stats)
  • Wolves – Mavericks : 122-111 (stats)
  • Pelicans – Bucks : 118-139 (stats)
  • Thunder – Nets : 105-86 (stats)
  • Blazers – Nuggets : 103-157 (stats)
  • Lakers – Clippers : 125-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Cavaliers contiennent la furia Kon Knueppel (33 points) pour s’imposer face aux Hornets, à Charlotte.
  • On a pas vraiment regardé le match entre Wizards et Pacers, ne nous en voulez pas…
  • Le Jazz perd à Memphis, les Grizzlies ont pu compter sur un super Olivier-Maxence Prosper (23 points).
  • Les Hawks se font salement corriger à Miami.
  • Joli match des Wolves et notamment du duo Anthony Edwards (40 points) et Rudy Gobert (22 points, 17 rebonds) pour venir à bout des Mavericks.
  • Milwaukee s’impose sans trembler dans le Bayou.
  • Le Thunder tape les Nets, l’eau mouille.
  • Les Blazers ont pris une soupe monumentale à la maison contre Denver, -54 !!
  • Kawhi Leonard blessé en fin de match, et les Lakers s’offrent le derby de la Cité des Anges. Luka Doncic a été énorme (38 points, 6 rebonds, 11 passes).

Le highlight de la nuit :

C’est une des plus belles actions de l’année, my my my Naz Reid…! pic.twitter.com/lO5MgrEwNH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2026

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 23h : Suns – Magic
  • 1h : Pelicans – Sixers
  • 2h : Heat – Grizzlies
  • 2h : Spurs – Kings
  • 2h30 : Knicks – Rockets
