La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré et Rudy Gobert en grande forme

Le 21 févr. 2026 à 08:00 par Nicolas Vrignaud

Quelques jolies performances bleu blanc rouge cette nuit en NBA, de Minneapolis à Brooklyn. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Cavaliers : 113-118 (stats)

Wizards – Pacers : 131-118 (stats)

Grizzlies – Jazz : 123-114 (stats)

Hawks – Heat : 97-128 (stats)

Wolves – Mavericks : 122-111 (stats)

Pelicans – Bucks : 118-139 (stats)

Thunder – Nets : 105-86 (stats)

Blazers – Nuggets : 103-157 (stats)

Lakers – Clippers : 125-122 (stats)

Nolan Traoré

Nouvelle superbe soirée pour Nolan, qui s’éclate avec les Nets : 17 points, 1 rebond, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre face au Thunder !

Nolan Traore steal → Noah Clowney jam 🔥 pic.twitter.com/1T6TWJlKGw

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 21, 2026

Rudy Gobert

Match très solide de Rudy face aux Mavericks, avec 22 points, 17 rebonds, 1 passe, 1 interception et 3 contres à 9/11 au tir.

Joan Beringer

Quelques minutes pour Joan, qui signe 2 points et 2 contres à 1/1 au tir contre Dallas.

Nicolas Batum

Défaite pour Nico et les Clippers dans le derby de LA. Batman termine avec 3 rebonds, 2 passes, 1 interception à 0/2 au tir.

Zaccharie Risacher

Soirée galère pour Zacch’ contre Miami… 4 points, 4 rebonds, 1 contre à 1/8 au tir.

Bilal Coulibaly

13 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres à 6/12 pour Bilal, et victoire des Wizards face aux Pacers.

Tidjane Salaün

Là aussi, soirée difficile pour Tidjane. 3 points, 4 rebonds à 1/7 au tir.

Sidy Cissoko

1 rebond, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres pour Sidy Cissoko. Et une turbo-déculottée pour les Blazers…

Le programme de ce soir :