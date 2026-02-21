Face aux Mavericks cette nuit, Anthony Edwards a explosé en scorant 40 points dans la victoire des Wolves. Une façon pour lui de répondre à Cade Cunningham, monumental la veille face aux Knicks (42 points, 8 rebonds, 13 passes).

Ant-Man a probablement entendu les récentes déclarations de Cade, qui s’est auto-proclamé « meilleur joueur américain » du moment. Des paroles qui ont résonné à travers la NBA avec les perfs de MVP de Cunningham, laissant Edwards temporairement dans l’ombre.

Temporairement, car 24 heures plus tard, c’était au tour de l’arrière star des Wolves de sortir sa propre masterclass.

Certes, ce n’était pas sur la grande scène du Madison Square Garden. Certes, c’était Dallas en face et pas les Knicks. Mais 40 points dans une victoire (dont 14 dans le quatrième quart), ça marque toujours les esprits.

« Je savais que j’allais en mettre 40 quand je me suis réveillé ce matin », a déclaré Ant après le match. « J’ai vu Cade en mettre 40 alors je me suis dit ‘merde, ça veut dire que je dois en mettre 40 moi aussi’. »

Sommes-nous en train d’assister au début d’une rivalité entre Anthony Edwards et Cade Cunningham ?

Dans une NBA où la majorité des tout meilleurs joueurs sont aujourd’hui internationaux (Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama, Luka Doncic), Team USA cherche son nouveau visage, pendant que les légendes LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant se rapprochent de leur fin de carrière.

Cade se dit prêt à reprendre le flambeau, mais Ant-Man a également montré qu’il avait à la fois le talent et la personnalité pour être la nouvelle tête d’affiche du basket US. Portant deux fois les Wolves en Finales de Conférence Ouest, et MVP du dernier All-Star Game, Edwards réalise actuellement sa meilleure saison au scoring (plus de 29 points, à près de 50% au tir dont 40% à 3-points). Le tout à seulement 24 ans.

Alors, plutôt Cade ou Ant ? On vous donne rendez-vous le 28 mars prochain, pour un Wolves – Pistons qui pourrait bien faire des étincelles.

