Rayan Rupert coupé par les Blazers, où peut-il rebondir ?

En NBA, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Les Blazers ont offert un nouveau contrat au Français Sidy Cissoko hier soir, ce qui a provoqué la fin de l’aventure pour l’autre Frenchie Rayan Rupert, coupé dans la foulée.

La franchise de Portland avait besoin de libérer une place dans son effectif pour pouvoir intégrer Cissoko à plein temps, et c’est donc Rayan Rupert qui a été sacrifié.

La nouvelle a été annoncée par les Blazers.

C’était malheureusement prévisible, Rayan Rupert est coupé par les Blazers pour laisser sa place à son pote Sidy 💔

Énorme bosseur mais il n’a jamais réussi à s’imposer à Portland malgré quelques sorties remarquées en fin de saison dernière.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 20, 2026

Drafté en 2023 par les Blazers via le 43e choix, celui qui est né à Strasbourg n’a jamais vraiment réussi à se faire sa place à Portland : 3 points et 2 rebonds de moyenne en 12 minutes (moins de 37% au tir et 32% à 3-points) sur les trois premières saisons, avec 139 apparitions NBA (12 titularisations) et quelques matchs en G League. Pour rappel, Rupert était dans la dernière année de son contrat rookie avec les Blazers, qui n’avaient pas exercé leur team option sur l’Année 4 du Français.

La question qu’on se pose désormais, c’est où peut-il rebondir ?

Parmi les équipes NBA qui possèdent encore un spot dans leur effectif, soit via un contrat standard ou un two-way deal, il y a les Celtics, les Nets, le Magic, les Raptors, les Nuggets, les Warriors, les Rockets, les Clippers, les Wolves, les Pelicans, les Kings et le Jazz. Parmi elles, on peut cibler les équipes en reconstruction et/ou qui n’ont plus grand-chsoe à jouer cette année : Brooklyn, New Orleans, Sacramento, Utah.

Rayan Rupert n’a que 21 ans, il a le profil de l’extérieur moderne avec sa grande taille (presque 2 mètres) et son envergure XXL (2m21), tout en ayant un QI basket solide. Bosseur, le fils de Thierry (paix à son âme) et frère d’Iliana veut développer des qualités de 3&D pour enfin s’imposer en NBA.

Espérons qu’une des équipes citées au-dessus lui donne une opportunité de le faire.