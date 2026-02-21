Le Week Pass (#5) : le burner account de KD & Top 3 de mi-saison !

Voici le cinquième épisode de notre nouvelle émission : le Week Pass. Comme son nom l’indique, dans le Week Pass, Robin et Simon reviennent sur l’actu NBA de la semaine et ce qui a retenu leur attention. Spoiler, on va parler du burner account de Kevin Durant.

En plus de ça, on repart sur les bases solides : news de la semaine, avec notamment l’image et la stat de la semaine, le trophée décerné à l’équipe ou le joueur qui s’est fait remarquer pour des raisons plus ou moins loufoques, le gros débat et la météo des Frenchies de NBA !! Et pour finir en beauté, le duo donnera sa hot take de la semaine.