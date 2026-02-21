Avec les transferts de James Harden et Ivica Zubac à la trade deadline, les Clippers ont changé de cap et semblent avoir abandonné l’idée de jouer le titre cette saison. Kawhi Leonard s’est fait une raison.

« Je pense que c’est fini maintenant. »

Voici ce qu’a répondu Kawhi quand il a été interrogé sur la possibilité de ses Clippers new-look d’intégrer la catégorie des contenders. Non pas de manière défaitiste, mais plutôt réaliste face à la situation actuelle.

La franchise de Los Angeles a transféré deux piliers de son équipe pour rajeunir (Darius Garland et Bennedict Mathurin sont arrivés) et se donner de la flexibilité en vue de l’avenir (financière mais aussi en picks de draft). Le mot clé désormais, c’est « développement ».

« C’est déjà la deuxième moitié, même le dernier quart de la saison, mais chaque jour est une occasion de progresser, d’apprendre et de s’améliorer » a ajouté Kawhi. « Il faut donc continuer à observer l’évolution au fil du temps et voir dans deux semaines si nous nous améliorons, puis voir ce qui se passe à partir de là. »

En pleine bourre avant la trade deadline (17 victoires en 21 matchs), les Clippers sont remontés jusqu’à la neuvième place de l’Ouest (27 victoires – 29 défaites) après un début de saison cataclysmique. Ils devraient donc avoir l’opportunité de se qualifier en Playoffs via le play-in, mais l’équipe actuelle ne ressemble plus à une team capable de rivaliser avec les poids lourds de l’Ouest. Pas de quoi baisser les ambitions de Tyronn Lue pour autant.

« On joue pour gagner. Peu importe que les joueurs soient jeunes, vieux, ou des bambins » a déclaré le coach des Clippers via ESPN. « Ce que Kawhi a voulu dire, c’est que lorsqu’il est arrivé ici, il y avait PG [Paul George], puis James [Harden], Russ [Russell Westbrook] et Zu [Zubac]. Maintenant que nous avons une équipe plus jeune, nous devons jouer différemment. Nous devons faire les choses différemment. […] Mais j’ai confiance. Notre objectif est de faire les Playoffs et si c’est le cas, je pense qu’on a nos chances. »

Les ambitions sont toujours là mais la fin de saison s’annonce indécise chez les Clips.

On ne sait toujours pas quand Darius Garland pourra faire ses débuts et s’il restera en bonne santé. On rappelle aussi que Kawhi Leonard et la franchise californienne restent sous le coup d’une enquête de la NBA dans l’affaire Aspiration, avec de grosses sanctions qui pourraient bientôt tomber. Enfin, on a toujours peur que Kawhi retourne à l’infirmerie, lui qui n’a pas terminé le derby de Los Angeles cette nuit (cheville).

Tout ça pour dire qu’on a un peu de mal à imaginer un scénario où Los Angeles fait du bruit à l’Ouest au printemps…