Après le All-Star Break, la NBA a repris de plus belle ces deux derniers jours. Programme plus léger ce samedi avec seulement six matchs, mais un joli Knicks – Rockets et la huitième victoire de suite des Spurs contre Sacramento.

Le programme NBA du soir

23h : Suns – Magic

1h : Pelicans – Sixers

2h : Heat – Grizzlies

2h : Bulls – Pistons

2h : Spurs – Kings

2h30 : Knicks – Rockets

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Kings et Knicks – Rockets

San Antonio est sur sept victoires de suite et se retrouve seul deuxième de l’Ouest. Sacramento est sur… quinze défaites consécutives (« record » de franchise) et se retrouve seul dernier du classement NBA. On vous laisse deviner qui va gagner.

Le plus gros combat, il aura lieu au Madison Square Garden entre New York et Houston. Les plus anciens auront des souvenirs des Finales 1994 mais les Knicks – désormais quatrièmes à l’Est – auront surtout besoin de se rassurer après une nouvelle défaite contre Detroit. Mauvaise nouvelle pour Jalen Brunson et sa bande, Kevin Durant est en feu en sortie de All-Star Break.

Started in 2007, still going in 2026.

Kevin Durant has HISTORY in The Garden 🗽 pic.twitter.com/KiYwQN1X8U

— ESPN (@espn) February 21, 2026

Les Français en lice

Victor Wembanyama (Spurs) retrouve son pote de Nanterre Maxime Raynaud (Kings).

Guerschon Yabusele (Bulls) face aux Pistons.

Mo Diawara et peut-être Pacôme Dadiet (Knicks) contre Houston.

Noah Penda (Magic) à Phoenix.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici