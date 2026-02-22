Résumé NBA de la nuit : Jalen Green sauve les Suns au buzzer, en double overtime !
Le 22 févr. 2026 à 09:42 par Nicolas Vrignaud
Nouvelle nuit de basketball en NBA, et il s’est passé pas mal de choses. C’est l’heure du résumé NBA du dimanche, à consommer de préférence avec un croissant et un bon café chaud.
Les résultats de la nuit :
- Suns – Magic : 113-110 a.p. (stats)
- Pelicans – Sixers : 126-111 (stats)
- Heat – Grizzlies : 136-120 (stats)
- Bulls – Pistons : 110-126 (stats)
- Spurs – Kings : 139-122 (stats)
- Knicks – Rockets : 108-106 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Suns se sauvent grâce à Jalen Green, qui signe un énorme buzzer beater au bout de la deuxième prolongation face au Magic ! Un tir d’anthologie (voir plus bas).
- Zion Williamson et Jordan Poole dans leurs pompes, et les Pelicans dominent les Sixers dans le Bayou.
- Ça s’est bastonné dur entre Grizzlies et Heat, avec un Scottie Pippen Jr. vraiment remonté comme un coucou. À la fin, salade d’expulsion pour lui et Myron Gardner, avec qui il s’est cogné. À l’issue de la partie, c’est le Heat qui s’impose à domicile.
- Les Pistons s’imposent à Chicago, sans trop trembler.
- Les Spurs dominent les Kings à Austin, beau match de Victor Wembanyama qui signe 28 points, 15 rebonds, 6 passes et 4 contres à 11/20 au tir. En face, Maxime Raynaud termine à 16 points, 12 rebonds, 3 passes et 6/14 au tir.
- Les Rockets en mode caca culotte à New York, les Knicks s’imposent alors qu’ils étaient menés de 18 points au début du 4e quart-temps…
Le highlight de la nuit :
This angle of Jalen Green’s game-winner. 🔥
(via @NBA, h/t @ClutchPoints)
pic.twitter.com/K8yskqKIIp https://t.co/2DVtiRwHiQ
— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 22, 2026
Le programme de ce soir :
- 19h : Thunder – Cavaliers
- 21h30 : Hawks – Nets
- 21h30 : Bucks – Raptors
- 21h30 : Warriors – Nuggets
- 23h : Pacers – Mavericks
- 0h : Wizards – Hornets
- 0h30 : Lakers – Celtics
- 1h : Knicks – Bulls
- 1h : Wolves – Sixers
- 2h : Suns – Blazers
- 3h : Clippers – Magic
