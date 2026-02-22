TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Jalen Green sauve les Suns au buzzer, en double overtime !

Le 22 févr. 2026 à 09:42 par Nicolas Vrignaud

Jalen Green
Source image : NBA League Pass

Nouvelle nuit de basketball en NBA, et il s’est passé pas mal de choses. C’est l’heure du résumé NBA du dimanche, à consommer de préférence avec un croissant et un bon café chaud. 

Les résultats de la nuit :

  • Suns – Magic : 113-110 a.p. (stats)
  • Pelicans – Sixers : 126-111 (stats)
  • Heat – Grizzlies : 136-120 (stats)
  • Bulls – Pistons : 110-126 (stats)
  • Spurs – Kings : 139-122 (stats)
  • Knicks – Rockets : 108-106 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Suns se sauvent grâce à Jalen Green, qui signe un énorme buzzer beater au bout de la deuxième prolongation face au Magic ! Un tir d’anthologie (voir plus bas).
  • Zion Williamson et Jordan Poole dans leurs pompes, et les Pelicans dominent les Sixers dans le Bayou.
  • Ça s’est bastonné dur entre Grizzlies et Heat, avec un Scottie Pippen Jr. vraiment remonté comme un coucou. À la fin, salade d’expulsion pour lui et Myron Gardner, avec qui il s’est cogné. À l’issue de la partie, c’est le Heat qui s’impose à domicile.
  • Les Pistons s’imposent à Chicago, sans trop trembler.
  • Les Spurs dominent les Kings à Austin, beau match de Victor Wembanyama qui signe 28 points, 15 rebonds, 6 passes et 4 contres à 11/20 au tir. En face, Maxime Raynaud termine à 16 points, 12 rebonds, 3 passes et 6/14 au tir.
  • Les Rockets en mode caca culotte à New York, les Knicks s’imposent alors qu’ils étaient menés de 18 points au début du 4e quart-temps…

Le highlight de la nuit :

This angle of Jalen Green’s game-winner. 🔥

(via @NBA, h/t @ClutchPoints)

pic.twitter.com/K8yskqKIIp https://t.co/2DVtiRwHiQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 22, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 19h : Thunder – Cavaliers
  • 21h30 : Hawks – Nets
  • 21h30 : Bucks – Raptors
  • 21h30 : Warriors – Nuggets
  • 23h : Pacers – Mavericks
  • 0h : Wizards – Hornets
  • 0h30 : Lakers – Celtics
  • 1h : Knicks – Bulls
  • 1h : Wolves – Sixers
  • 2h : Suns – Blazers
  • 3h : Clippers – Magic
Tags : Jalen Green, résumé NBA, Suns
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023