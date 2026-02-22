Victor Wembanyama remporte un superbe duel avec Maxime Raynaud

Ce dimanche 22 février, la France est fière. Maxime Raynaud et Victor Wembanyama ont livré cette nuit un remarquable duel sur le parquet des Spurs. Si l’Alien et son équipe repartent avec la victoire, on a eu de belles images et surtout, on frémit d’impatience à l’idée de voir les deux grands ensemble sous le maillot bleu.

Victor Wembanyama et Maxime Raynaud sont des amis de longue date. Cela remonte à Nanterre, où ils ont joué au basket ensemble chez les jeunes de la JSF. Une passion pour les échecs en commun, et deux têtes bien remplies qui deviennent rapidement des parcours modèles, qu’il s’agisse de la France pour Wemby ou des États-Unis via l’université de Stanford pour Maxime.

Dans une salle d’Austin remplie de 16 000 personnes, les deux intérieurs tricolores se sont livré une fière bataille. En l’absence de Domantas Sabonis, out jusqu’à la fin de saison en raison d’une opération, Maxime Raynaud est titulaire, et se fait plaisir au tir. Victor Wembanyama est évidemment dans le coup, et domine les débats dans le jeu.

Victor Wembanyama a terminé avec 28 points, 15 rebonds, 6 passes, 1 interception et 4 contre à 11/20 au tir. Maxime signe lui 16 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 contre à 6/14 au tir.

À 22 ans, les deux jeunes hommes incarnent le futur de l’Équipe de France de basket. On ne peut que se réjouir de voir deux profils de la trempe avoir déjà autant de responsabilités dans leur équipe, notamment Maxime et ce malgré sa sélection au second tour de Draft. Après la partie, Wemby a confié aux journalistes sur la place qu’il considérait Max comme un frère. Si c’est pas beau ça…

