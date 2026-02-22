Le combiné du NBA Sunday : les Nuggets et Jaylen Brown pour une cote à 1,96

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 22 février 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 11 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Thunder – Cavaliers

21h30 : Hawks (1,24) – Nets (4,30)

21h30 : Bucks (2,30) – Raptors (1,65)

21h30 : Warriors (3,20) – Nuggets (1,38)

23h : Pacers (2,05) – Mavericks (1,77)

0h : Wizards (5,30) – Hornets (1,16)

0h30 : Lakers (2,05) – Celtics (1,77)

1h : Bulls (4,35) – Knicks (1,21)

1h : Wolves (1,28) – Sixers (3,75)

2h : Suns (2,35) – Blazers (1,59)

3h : Clippers (1,73) – Magic (2,05)

Le combiné du NBA Sunday

Les Nuggets battent les Warriors (sans prolongation) et Jaylen Brown prend au moins 6 rebonds (1,96) : sans Stephen Curry, Jimmy Butler et Kristaps Porzingis, on ne donne pas cher de la peau des Warriors face aux Nuggets, même si Denver est également diminué par les blessures (Peyton Watson et Aaron Gordon forfaits, Jamal Murray incertain). Les Nuggets pourront compter sur Nikola Jokic et ça devrait suffire pour faire la différence. Avec ça, on voit un Jaylen Brown dominant au rebond face aux Lakers, lui qui tourne à 8,2 prises par match depuis le début de l’année 2026. Il en a même collectionné 15 lors de sa dernière sortie face à Golden State.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).