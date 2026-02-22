Killian Hayes signe chez les Kings pour un contrat de dix jours

Nouvelle opportunité pour Killian Hayes ! Le numéro 7 de la Draft 2020 vient de s’engager pour dix jours avec les Kings. Cette saison, avec l’équipe G League du Charge de Cleveland, le meneur français a beaucoup fait parler de lui.

Toujours prêt pour l’opportunité NBA, Killian Hayes se voit confier une nouvelle chance de faire son trou, et a défaut de faire parler de lui sur la scène majeure du basket mondial. Le meneur tricolore est signé pour dix jours par les Kings, qui trouveront dans le Français un peu d’expérience sur le poste 1 suite à la fin de saison annoncée pour Zach LaVine.

Cette saison, Killian Hayes a évolué en G League pour le Cleveland Charge, en étant parfois très compétitif avec des performances fleuves, mais sans pour autant susciter l’intérêt réel des Cavaliers en NBA.

KILLIAN HAYES CHEZ LES KINGS !

Contrat de 10 jours, après avoir beaucoup séjourné en G-League y'a une nouvelle chance pour le meneur à Sacramento.

Connexion Hayes – Renaud ! 🇫🇷

Comme l’an passé, il décroche un contrat de dix jours à la fin de l’hiver, à l’époque où les franchises ajustent leurs effectifs en fonction des blessures. Principalement via des contrats courts, qui sont peu onéreux et permettent d’immédiatement répondre au besoin en joueur.