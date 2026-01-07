Killian Hayes élu joueur de la semaine en G-League !

Killian Hayes continue de faire son petit bonhomme de chemin dans l’antichambre de la NBA : le Français a été nommé Joueur de la semaine en G-League grâce à une belle séquence avec le Cleveland Charge.

Sur ses quatre derniers matchs, Cleveland n’a pas perdu une fois, et Killian Hayes a empilé des moyennes intéressantes : 26,3 points, 9,3 passes, 5,3 rebonds, 2 interceptions et 1 contre, le tout à 50% au tir, 36% de loin et 77% aux lancers. Bref, du volume, de la création et de l’impact des deux côtés du terrain.

Killian Hayes has been named the G League’s Player of the Week after putting up 26.3 PPG and 9.3 APG to open the regular season! 👏

The @chargecle went 4-0 in those games. pic.twitter.com/eL4n5rqZ1A

January 6, 2026

Et au milieu de ça, quelques pointes qui font lever un sourcil : un quasi triple-double (28 points, 10 passes, 9 rebonds) et, trois jours plus tôt, une sortie à 34 points avec 9 passes.

A DOMINANT performance from Killian Hayes to lead the @ChargeCLE to another W 🤩🤝 pic.twitter.com/JgCTukNyne

December 31, 2025

Coupé par Cleveland avant la reprise, Hayes (24 ans) est resté aux États-Unis pour poursuivre sa carrière dans l’antichambre : reste à voir si cette montée en régime se transformera en appel NBA dans les semaines ou mois à venir.