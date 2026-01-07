Rick Carlisle (Pacers), une 1000e victoire en carrière qui se fait attendre…

Le 07 janv. 2026 à 10:19 par Nicolas Meichel

Les Pacers ont enchaîné une 13e défaite de suite cette nuit contre Cleveland. Un triste record de franchise, et une série maudite pour le pauvre Rick Carlisle.

Le coach des Pacers est considéré – à juste titre – comme une référence sur les bancs NBA. La preuve, il possède 999 victoires en carrière depuis le… 8 décembre 2025.

Oui, vous avez bien lu, cela fait un mois et 13 matchs qu’il attend pour atteindre la mythique barre des 1000 succès, atteinte par seulement dix coachs dans l’histoire NBA.

Le coach des Pacers Rick Carlisle a atteint les 999 victoires en carrière le 8 décembre 2025.

Depuis ? 13 défaites de suite pour Indiana.

Cela fait un mois qu’il attend sa 1000e. 😭😭😭 pic.twitter.com/8ucUW7K1bL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2026

Si l’horrible bilan des Pacers (31 défaites en 37 matchs) cette saison s’explique en grande partie par les blessures, Rick Carlisle a récemment montré de l’agacement concernant le comportement de ses joueurs et l’irrégularité dans l’effort collectif.

Allez les gars, on se bouge un peu pour son coach !