Résumé NBA de la nuit : les Wolves écrasent le Heat
Le 07 janv. 2026 à 07:51 par Nicolas Vrignaud
Une petite nuit à six matchs, mais une belle soirée quand même. Luka Doncic, LeBron James, Victor Wembanyama, les Wolves… on se fait le point dans ce résumé NBA de la nuit !
Résultats de la nuit :
- Pacers – Cavaliers : 116-120 (stats)
- Wolves – Heat : 122-94 (stats)
- Wizards – Magic : 120-112 (stats)
- Grizzlies – Spurs : 106-105 (stats)
- Pelicans – Lakers : 103-111 (stats)
- Kings – Mavericks : 98-100 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- La logique est respectée, les Cavaliers s’imposent chez les Pacers. Gros match de Darius Garland, qui termine à 29 points et 6 passes.
- Les Wolves ont tabassé le Heat à Minneapolis, c’est d’une violence rare.
- Alex Sarr à 23 points, Bilal Coulibaly à 14, et les Wizards s’offrent le Magic d’un Noah Penda à 10 unités !
- Luka Doncic et LeBron James collent 30 points chacun, assez pour résister aux 42 unités de Trey Murphy.
- 30 points en 21 minutes pour Victor Wembanyama, mais défaite des Spurs à Memphis…
- Les Kings se font un peu dessus en fin de rencontre, face aux Mavericks. On note quand même le beau match de Maxime Raynaud : 14 points, 9 rebonds et de superbes actions défensives en fin de partie !
Le highlight de la nuit :
C’est un grand malade. pic.twitter.com/h2U8zVy9Lq
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Raptors
- 1h : Pistons – Chicago
- 1h : Sixers – Wizards
- 1h : Celtics – Nuggets
- 1h30 : Hawks – Pelicans
- 1h30 : Nets – Magic
- 1h30 : Knicks – Clippers
- 2h : Grizzlies – Suns
- 2h : Thunder – Jazz
- 3h30 : Spurs – Lakers
- 4h : Warriors – Bucks
- 4h : Blazers – Rockets
