Résumé NBA de la nuit : les Wolves écrasent le Heat

Le 07 janv. 2026 à 07:51 par Nicolas Vrignaud

Une petite nuit à six matchs, mais une belle soirée quand même. Luka Doncic, LeBron James, Victor Wembanyama, les Wolves… on se fait le point dans ce résumé NBA de la nuit ! 

Résultats de la nuit :

  • Pacers – Cavaliers : 116-120 (stats)
  • Wolves – Heat : 122-94 (stats)
  • Wizards – Magic : 120-112 (stats)
  • Grizzlies – Spurs : 106-105 (stats)
  • Pelicans – Lakers : 103-111 (stats)
  • Kings – Mavericks : 98-100 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • La logique est respectée, les Cavaliers s’imposent chez les Pacers. Gros match de Darius Garland, qui termine à 29 points et 6 passes.
  • Les Wolves ont tabassé le Heat à Minneapolis, c’est d’une violence rare.
  • Alex Sarr à 23 points, Bilal Coulibaly à 14, et les Wizards s’offrent le Magic d’un Noah Penda à 10 unités !
  • Luka Doncic et LeBron James collent 30 points chacun, assez pour résister aux 42 unités de Trey Murphy.
  • 30 points en 21 minutes pour Victor Wembanyama, mais défaite des Spurs à Memphis…
  • Les Kings se font un peu dessus en fin de rencontre, face aux Mavericks. On note quand même le beau match de Maxime Raynaud : 14 points, 9 rebonds et de superbes actions défensives en fin de partie !

Le highlight de la nuit :

C’est un grand malade. pic.twitter.com/h2U8zVy9Lq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2026

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Raptors
  • 1h : Pistons – Chicago
  • 1h : Sixers – Wizards
  • 1h : Celtics – Nuggets
  • 1h30 : Hawks – Pelicans
  • 1h30 : Nets – Magic
  • 1h30 : Knicks – Clippers
  • 2h : Grizzlies – Suns
  • 2h : Thunder – Jazz
  • 3h30 : Spurs – Lakers
  • 4h : Warriors – Bucks
  • 4h : Blazers – Rockets
