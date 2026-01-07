Les Lakers résistent aux 42 points de Trey Murphy (103-111)

En déplacement à la Nouvelle Orléans avant de se frotter aux Spurs, les Lakers ont pu une nouvelle fois compter sur le tandem LeBron James – Luka Doncic pour s’imposer. Les deux larrons collent 30 points chacun, et rendent caduques les 42 unités inscrites par Trey Murphy.

Il serait un peu usurpé de dire que les Lakers ont remporté ce match avec facilité. Non, les Pelicans leur ont offert une certaine résistance, propulsée par le coup de chaud remarquable de Trey Murphy, qui colle 42 points à 14/26 au tir et 8/9 aux lancers.

Il faudra ainsi que JJ Redick laisse ses titulaires jusqu’au bout du match pour assurer une victoire importante, qui place les Lakers à deux succès d’écart avec les Spurs au classement, à moins de 24h de leur affrontement direct. Une rencontre serrée, et pliée par un Luka Doncic absolument insolent. Avec LeBron James, ils terminent tous deux à 30 points.

À noter l’impact de Deandre Ayton dans la peinture, qui signe 18 points et 11 rebonds. Côté Pelicans, hormis la discrétion de Zion Williamson (15 points, je l’avais en TTFL et je ne suis PAS CONTENT), on remarque encore Derik Queen : 10 points, 13 rebonds, 8 passes, et un rookie qui sait tout faire au bout de trois mois seulement.

Les Pelicans ont mené de neuf points dans le troisième quart-temps. Un avantage effacé par les Angelinos dès l’entame du 4e quart, grâce à un très gros run (18-4). Malgré l’énorme coup de chaud de Murphy, les Pelicans n’ont pu empêcher leur 8e défaite en 9 matchs, défaite pas illogique au regard de la réussite affreuse à 3-points de l’équipe à domicile (10/40).

Les Lakers enchaînent dès cette nuit, du côté de San Antonio, pour une rencontre très attendue (3h30).