TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
L'Apéro

Nos hot takes NBA pour 2026 : attention, ça pique !! Apéro TrashTalk

Le 07 janv. 2026 à 10:01 par Nicolas Meichel

apéro trashtalk hot takes 2026
Source image : TrashTalk

On est passés en 2026 mais on ne change pas les bonnes habitudes. Après un premier Apéro TrashTalk spécial fêtes de fin d’année, place à un second spécial hot takes 2026 !

La chaîne préférée de ta chaîne préférée !

En ce début d’année, voici nos prédictions bien chaudes pour 2026. Du trade très costaud, des décisions que vous ne voyez pas venir mais nous si (l’avenir), des équipes qui vont tout casser cette année, des nouvelles équipes ? Bref, voici nos hot takes pour les 12 mois à venir. Allez, on est posés, on en parle !!

Tags : apéro TrashTalk, NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023