Nos hot takes NBA pour 2026 : attention, ça pique !! Apéro TrashTalk

On est passés en 2026 mais on ne change pas les bonnes habitudes. Après un premier Apéro TrashTalk spécial fêtes de fin d’année, place à un second spécial hot takes 2026 !

En ce début d’année, voici nos prédictions bien chaudes pour 2026. Du trade très costaud, des décisions que vous ne voyez pas venir mais nous si (l’avenir), des équipes qui vont tout casser cette année, des nouvelles équipes ? Bref, voici nos hot takes pour les 12 mois à venir. Allez, on est posés, on en parle !!