Dans la large victoire des Wolves contre Miami cette nuit, Rudy Gobert a encore pesé lourd dans la raquette avec 13 points, 16 rebonds et 2 contres. Il a reçu les louanges d’un certain Erik Spoelstra après le match.

Le jeune pivot Kel’el Ware (7 points, 11 rebonds à 3/10 au tir) a vécu une soirée compliquée face aux Wolves, et son coach n’est pas allé chercher très loin pour trouver une explication.

« Kel’el Ware a croisé la route d’un vétéran orgueilleux, d’un winner » a déclaré Spoelstra. « Rudy Gobert reste l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette Ligue. Il sait quel type de joueur il est, il sait comment impacter un match. […] Il ne va pas nécessairement scorer 35 points, mais il prend les rebonds, notamment offensifs, il amène de l’impact physique, toutes ces choses qui aident son équipe. »

Venant de l’un des tout meilleurs coachs NBA, ce sont des compliments qui pèsent.

Parfois moqué, voire ridiculisé sur les réseaux sociaux quand il est du mauvais côté d’un highlight (dernier exemple face au Heat il y a quelques jours…), Rudy Gobert envoie une nouvelle saison très solide dans l’ombre d’Anthony Edwards et Cie : 11 points, 11 rebonds et presque 2 contres de moyenne, tout ça avec un impact défensif calibre DPOY. Quand le pivot français est sur le terrain, les Wolves sont tout simplement sur les bases de la deuxième meilleure défense NBA (108,8 points encaissés pour 100 possessions). Quand il est sur le banc ? C’est souvent portes ouvertes à Minnesota.

Alors que Victor Wembanyama risque d’être inéligible pour les awards de fin de saison, et que Chet Holmgren connaît un coup de moins bien avec le Thunder, Gobert est une nouvelle fois en course pour le titre de Défenseur de l’Année. Ce serait son cinquième, record NBA all-time.

