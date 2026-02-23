Les Celtics volent la vedette à la statue de Pat Riley, chez les Lakers (89-111)

Les Lakers avaient prévu leur coup : honorer Pat Riley, icône de la franchise dans les années 80 au coaching et symbole à la fois du Showtime et du glamour de la Cité des Anges, un soir de rencontre face aux Celtics. L’adversaire historique et ultime des Angelinos, qui n’ont pourtant fait qu’une bouchée des Purple and Gold, à Los Angeles (89-111).

Une jolie cérémonie, avec les plus grandes gloires de l’âge d’or de la franchise des Lakers. Et une statue très propre, bien réalisée, contrairement à ce que l’on peut penser de la statue d’une légende du Heat. Tout cela en présence de Magic Johnson, Kareem Adbul-Jabbar, James Worthy et Byron Scott, grandes figures du Showtime.

Pat Riley’s statue has been unveiled in Los Angeles!

9 years.

7 finals.

4 championships.

Congrats to the Godfather of Showtime 👏 pic.twitter.com/QvwBuGuvGZ

— NBA (@NBA) February 22, 2026

Une cérémonie qui ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’une soirée de match, et pas n’importe lequel. Réception des Celtics à domicile, l’adversaire historique, le grand rival. Dommage, puisqu’à l’issue de cette cérémonie, les Lakers n’ont pas transformé l’essai et permis à cette soirée d’être fantastique de bout en bout.

Payton can’t be contained and JT LOVES it ☘️☘️☘️ pic.twitter.com/p1dvAYiDB6

— Boston Celtics (@celtics) February 23, 2026

Une première mi-temps âprement disputée, puis des Celtics qui s’envolent progressivement vers un succès au score pas vraiment gonflé, représentatif du sérieux fourni par les joueurs de Boston. Jaylen Brown termine avec 32 points, 8 rebonds et 7 passes tandis que Payton Pritchard a lui allumé avec grande précision en sortie de banc (30 points, 10/14 au tir).

Les Lakers ont progressivement lâché le match, incapables – et c’est un gros problème depuis le début de saison – de trouver une réelle constance défensive notamment dans la sécurisation du rebond. LeBron James termine à 20 points, 4 rebonds et 5 passes à 9/21 au tir, et Luka Doncic ne fait pas sensiblement mieux avec 25 points, 5 rebonds et 3 passes à 9/22.