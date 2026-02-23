TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : des Warriors décimés s’offrent des Nuggets sans envie (128-117)

Le 23 févr. 2026 à 08:24 par Nicolas Vrignaud

De Los Angeles à San Francisco en passant par Minneapolis, il y a eu de l’action en NBA cette nuit. C’est l’heure du résumé, pour bien commencer la semaine !

Les résultats de la nuit :

  • Thunder – Cavaliers : 121-113 (stats)
  • Hawks – Nets : 115-104 (stats)
  • Bucks – Raptors : 94-122 (stats)
  • Warriors – Nuggets : 128-117 (stats)
  • Pacers – Mavericks : 130-134 (stats)
  • Wizards – Hornets : 112-129 (stats)
  • Lakers – Celtics : 89-111 (stats)
  • Wolves – Sixers : 108-135 (stats)
  • Bulls – Knicks : 99-105 (stats)
  • Suns – Blazers : 77-92 (stats)
  • Clippers – Magic :  111-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • En début de soirée hier, le Thunder s’est offert la victoire face à des Cavaliers qui ont subi un trop gros éclat dans le premier quart-temps. Forcé à faire la chasse toute la partie, Cleveland n’est pas parvenu à s’imposer.
  • Les Nets s’inclinent face aux Hawks, Zaccharie Risacher a cette fois débuté sur le banc.
  • Sans forcer, Toronto mange les Bucks à Milwaukee.
  • Les Warriors, pourtant privés de toutes leurs stars, ont réussi à battre les Nuggets. Une partie affreuse de Denver, marquée par le manque total d’envie à la fin du match.
  • Sans Cooper Flagg, les Mavericks résistent aux 30 points de Pascal Siakam et s’imposent à Indianapolis.
  • Un énorme LaMelo Ball (37 points, 10/15 à 3-points) permet aux Hornets de défoncer proprement les Wizards, toujours privés d’Alexandre Sarr.
  • Les Celtics ont gâché la soirée des Lakers, on en parle ici.
  • Pas de match entre Wolves et Sixers, mais un énorme poster de Tyrese Maxey (voir plus bas).
  • Les Knicks s’imposent à Chicago, Karl-Anthony Towns a été remarquable (28 points, 11 rebonds).
  • Les Blazers gagnent à Phoenix, mais Deni Avdija s’est blessé au dos dès le début du match…
  • Les Clippers manquent d’infliger au Magic leur 2e défaite au buzzer en autant de matchs, mais ça passe pour Orlando !

Le highlight de la nuit :

LE POSTER DE TYRESE MAXEY SUR ANTHONY EDWARDS 😱😱😱

Avec le regard bien insistant à la fin, il avait des comptes à régler je crois 😭pic.twitter.com/GgalONlfR7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2026

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h: Pistons – Spurs
  • 2h : Grizzlies – Kings
  • 3h30 : Rockets – Jazz
