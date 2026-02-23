Résumé NBA de la nuit : des Warriors décimés s’offrent des Nuggets sans envie (128-117)

Le 23 févr. 2026 à 08:24 par Nicolas Vrignaud

De Los Angeles à San Francisco en passant par Minneapolis, il y a eu de l’action en NBA cette nuit. C’est l’heure du résumé, pour bien commencer la semaine !

Les résultats de la nuit :

Thunder – Cavaliers : 121-113 (stats)

– Cavaliers : 121-113 (stats) Hawks – Nets : 115-104 (stats)

– Nets : 115-104 (stats) Bucks – Raptors : 94-122 (stats)

: 94-122 (stats) Warriors – Nuggets : 128-117 (stats)

– Nuggets : 128-117 (stats) Pacers – Mavericks : 130-134 (stats)

: 130-134 (stats) Wizards – Hornets : 112-129 (stats)

: 112-129 (stats) Lakers – Celtics : 89-111 (stats)

: 89-111 (stats) Wolves – Sixers : 108-135 (stats)

: 108-135 (stats) Bulls – Knicks : 99-105 (stats)

: 99-105 (stats) Suns – Blazers : 77-92 (stats)

: 77-92 (stats) Clippers – Magic : 111-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

En début de soirée hier, le Thunder s’est offert la victoire face à des Cavaliers qui ont subi un trop gros éclat dans le premier quart-temps. Forcé à faire la chasse toute la partie, Cleveland n’est pas parvenu à s’imposer.

Les Nets s’inclinent face aux Hawks, Zaccharie Risacher a cette fois débuté sur le banc.

Sans forcer, Toronto mange les Bucks à Milwaukee.

Les Warriors, pourtant privés de toutes leurs stars, ont réussi à battre les Nuggets. Une partie affreuse de Denver, marquée par le manque total d’envie à la fin du match.

Sans Cooper Flagg, les Mavericks résistent aux 30 points de Pascal Siakam et s’imposent à Indianapolis.

Un énorme LaMelo Ball (37 points, 10/15 à 3-points) permet aux Hornets de défoncer proprement les Wizards, toujours privés d’Alexandre Sarr.

Les Celtics ont gâché la soirée des Lakers, on en parle ici.

Pas de match entre Wolves et Sixers, mais un énorme poster de Tyrese Maxey (voir plus bas).

Les Knicks s’imposent à Chicago, Karl-Anthony Towns a été remarquable (28 points, 11 rebonds).

Les Blazers gagnent à Phoenix, mais Deni Avdija s’est blessé au dos dès le début du match…

Les Clippers manquent d’infliger au Magic leur 2e défaite au buzzer en autant de matchs, mais ça passe pour Orlando !

Le highlight de la nuit :

LE POSTER DE TYRESE MAXEY SUR ANTHONY EDWARDS 😱😱😱

Avec le regard bien insistant à la fin, il avait des comptes à régler je crois 😭pic.twitter.com/GgalONlfR7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :