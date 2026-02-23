La nuit des Français en NBA : Joan Beringer titulaire avec les Wolves !

Le 23 févr. 2026 à 09:04 par Nicolas Vrignaud

Une nuit fournie en match, et beaucoup de Français sur les parquets NBA. Pas de performance à couper le souffle, mais une belle preuve de confiance : Joan Beringer a été titulaire avec les Wolves face aux Sixers, en l’absence de Rudy Gobert.

Les résultats de la nuit :

Thunder – Cavaliers : 121-113 (stats)

– Cavaliers : 121-113 (stats) Hawks – Nets : 115-104 (stats)

– Nets : 115-104 (stats) Bucks – Raptors : 94-122 (stats)

: 94-122 (stats) Warriors – Nuggets : 128-117 (stats)

– Nuggets : 128-117 (stats) Pacers – Mavericks : 130-134 (stats)

: 130-134 (stats) Wizards – Hornets : 112-129 (stats)

: 112-129 (stats) Lakers – Celtics : 89-111 (stats)

: 89-111 (stats) Wolves – Sixers : 108-135 (stats)

: 108-135 (stats) Bulls – Knicks : 99-105 (stats)

: 99-105 (stats) Suns – Blazers : 77-92 (stats)

: 77-92 (stats) Clippers – Magic : 111-109 (stats)

Joan Beringer

Titulaire, et titulaire qui s’assume. Profitant de l’absence de Rudy Gobert (suspendu en raison de son nombre trop élevé de fautes techniques), le rookie a joué sans complexe et malgré la défaite des Wolves, s’offre 7 points et 3 rebonds à 2/2 au tir en 17 minutes de jeu.

✈️ AIR FRANCE ✈️ pic.twitter.com/wjrg1uLdmY

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 23, 2026

Nolan Traoré

Toujours titulaire, Nolan signe 11 points, 5 passes, 1 rebond et 2 interceptions contre les Hawks, à 4/14 au tir.

Zaccharie Risacher

Soirée débutée sur le banc pour Zaccharie Risacher, en difficulté avec les Hawks depuis le début de saison. Il termine avec 7 points, 1 rebond et 1 interception à 3/7 au tir.

Guerschon Yabusele

Titulaire chez les Bulls, Guerschon signe 11 points, 13 rebonds 1 passe à 4/8 au tir face aux… Knicks, à Chicago.

Guerschon Yabusele with Mohamed Diawara, Ariel Hukporti, Jordan Clarkson, Josh Hart, Mikal Bridges & Rick Brunson postgame pic.twitter.com/SkqI25hbBT

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 23, 2026

Bilal Coulibaly

Après un gros début de match (11 points en 3 minutes chrono), Bilal Coulibaly s’est calmé et termine à 17 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres à 6/9 au tir.

Tidjane Salaün

9 points, 3/3 au tir avec 2 rebonds, 1 passe et 1 interception pour le T’ face aux Wizards.

Sidy Cissoko

2 points, 2 rebonds, 2 interceptions à 1/3 au tir pour Sidy contre les Suns.

Nicolas Batum

3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre pour Batman contre le Magic.

Le programme de ce soir :