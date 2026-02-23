Rayan Rupert signe un contrat de 10 jours chez les Grizzlies !

La période d’inactivité de Rayan Rupert n’aura pas duré longtemps. 48 heures après la fin de son aventure aux Portland Trail Blazers, l’arrière français a été récupéré par les Memphis Grizzlies. Il va avoir dix jours pour convaincre dans le Tennessee.

Il y a officiellement 20 joueurs français en NBA ! Quelques heures après la signature de Killian Hayes aux Sacramento Kings, c’est Rayan Rupert qui a retrouvé un (petit) spot dans la Grande Ligue. Selon Shams Charania, l’arrière tricolore a signé pour 10 jours aux Memphis Grizzlies.

The Memphis Grizzlies are signing former Portland Trail Blazers guard Rayan Rupert to a 10-day contract, sources tell ESPN. The former second-round pick joins the Grizzlies after playing 139 games across 2-plus seasons in Portland.

Une belle opportunité pour le frère d’Iliana. Thomas Iisalo, le coach de la franchise est connu pour beaucoup faire tourner son effectif et ainsi donner une chance à la grande majorité de ses joueurs. De plus, les Oursons n’ont plus grand chose à jouer cette saison et sont repartis dans une phase de reconstruction. Avec des belles performances, il peut s’inscrire dans ce nouveau projet.

Rayan Rupert a montré de bonnes choses à Portland ces derniers mois, mais a simplement été victime de l’explosion de deux two-way contrats, Sidy Cissoko et Caleb Love. Il reste un énorme travailleur dont le shoot s’améliore, mais dont la défense, surtout, reste un énorme point fort. Désormais, il va devoir trouver encore plus de régularité dans ses performances.

Source texte : Shams Charania