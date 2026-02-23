Zaccharie Risacher mis sur le banc des Hawks, déclic ou début de la fin à Atlanta ?

Deuxième match sur le banc en carrière, sans blessure annoncée : Zaccharie Risacher a vécu un petit choc symbolique hier soir. Quin Snyder, lui, ne vend pas une sanction mais un choix pour mettre plus vite son meilleur cinq sur le parquet. Reste à savoir si c’est un test… ou un tournant.

Cette saison ressemble de plus en plus à une année à oublier pour le jeune aiglon. Dans une saison sophomore déjà compliquée pour lui (10 points de moyenne à 44% au tir), l’ancien numéro un de la draft 2024 continue de voguer entre vents et marrées.

Zaccharie Risacher en sortie de banc.

Je sais pas si c’est une histoire de santé ou tout simplement si Quin Snyder en a marre, mais CJ McCollum devrait intégrer le 5 majeur des Hawks selon @WilliamsLaurenL à la place du Français.

La goutte d’eau, saison à oublier pour Zach…

La bascule de Quin Snyder, elle est justement vendue comme une réponse collective, pas comme une sanction individuelle. Sa justification est limpide : il veut voir davantage, et surtout plus tôt, la combinaison qu’il juge la plus performante.

“Le groupe qui a terminé le match, son net rating est supérieur de 10 points à n’importe quelle autre combinaison. C’est notre meilleur cinq. »

CJ McCollum is starting in place of Zaccharie Risacher:

Quin Snyder, Friday, on having CJ in the finishing lineup:

« That is, by far, our best lineup from a plus-minus standpoint. You could make an argument that we should start that lineup … How can we best use CJ? »

Le coach des Hawks explique également que ce n’est pas une sanction ni une sortie de la rotation pour Risacher :

« Ça ne reflète en rien – ni pour nous, ni pour moi personnellement – une baisse de confiance. Ça peut même être positif pour lui d’entrer à un autre moment du match, face à d’autres matchups, avec d’autres gars… Son développement va continuer, qu’il démarre les matchs ou qu’il sorte du banc. »

Le match d’hier soir a donné raison au coach : Atlanta l’a emporté 115-104 face aux Nets après avoir été mené de 11 points dans le 4e quart, avec un run final de 24-2, et un gros tir de CJ McCollum justement dans le money time. Une victoire certes face à Brooklyn qui n’est pas l’équipe de la décennie certes, mais c’est un premier élément de réponse qui va dans la direction de Quin Snyder.

Donc oui, ça peut commencer à sentir mauvais… mais uniquement si ça se traduit derrière par quelque chose de concret : des minutes qui fondent ou un rôle réduit quand les rotations se resserrent. Si au contraire il garde un volume stable et des responsabilités claires, ça restera un ajustement de formule. Et c’est exactement là que se joue la nuance : pas dans le fait d’être titulaire ou non, mais dans le poids réel que notre Zacch’ national apporte sur le terrain.