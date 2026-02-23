Cette nuit, Tyrese Maxey a réussi un superbe dunk sur Anthony Edwards, son partenaire de cuvée de Draft. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et cultivent une forte amitié dont ils ont tous deux parlé à la fin de la rencontre.

Il y a peu de choses plus satisfaisantes que de dunker sur un ennemi, mais dunker sur un ami en fait peut-être partie. Au vu de la réaction de Tyrese Maxey après son poster sur Anthony Edwards, il y a fort à parier qu’il a apprécié le moment.

LE POSTER DE TYRESE MAXEY SUR ANTHONY EDWARDS 😱😱😱

Avec le regard bien insistant à la fin, il avait des comptes à régler je crois 😭pic.twitter.com/GgalONlfR7

Un regard plus qu’appuyé en forme de défi qu’Ant aurait pu prendre mal avec d’autres joueurs de la Grande Ligue, mais pas avec Tyrese Maxey. Après la rencontre – remportée 135 à 108 par les Sixers – la star des Wolves est revenue, au micro d’Andrew Dukowitz, sur ce moment.

« C’est (Tyrese Maxey) un joueur incroyable, il sait déjà qu’il est l’un de mes joueurs préférés à regarder dans la ligue. Il m’a dunké dessus aujourd’hui aussi, je n’ai pas trop aimé ça (rires)… Je ne savais pas qu’il drivait, j’ai juste tourné la tête. Je pensais qu’il allait faire un lay-up et puis il a dunké de toute sa force ! »

C’est loin d’être la première passe d’arme entre les deux hommes. Ils sont nés à neuf mois l’un de l’autre et faisaient partie de la même génération de lycéens. Ils sont également arrivés en NBA en même temps. Et, à en écouter le joueur des Sixers au micro de Chris Hine, leur relation a commencé encore largement avant.

« C’est mon gars (Anthony Edwards), je crois que tout le monde sait ça. C’était cool de jouer contre lui, on pousse l’autre à donner le meilleur de lui-même. Il a scoré sur moi et a commencé à parler, ça m’a réveillé. » « La mère de mon meilleur ami a des images d’Ant et moi qui jouons l’un contre l’autre en CM2, lorsqu’on avait 10 ans. Il était petit, potelé et costaud et maintenant il est ce mec (rires). J’aime lui parler, j’aime son éthique de travail, j’aime son histoire et on s’est toujours bien entendus. Lors des événements qu’on faisait plus jeunes, on trainait toujours ensemble et on a maintenu cette amitié. Il n’y a que de l’amour. »

Talked to Tyrese Maxey tonight about his friendship with Anthony Edwards. Lot of mutual respect there. He said there’s footage of him playing against a “short, chubby, strong” 5th grade Ant. pic.twitter.com/eWvQEPkE8q

Tyrese Maxey a grandi dans le Texas, Anthony Edwards dans les environs d’Atlanta et pourtant, les meilleurs joueurs de basket-ball américain sont repérés tellement tôt qu’ils sont mis en opposition à leurs plus jeunes âges. Les deux hommes sont devenus les visages de leur génération en NBA et peuvent savourer, à chaque fois qu’ils se croisent sur les parquets, leur réussite commune.

