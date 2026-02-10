Hornets – Pistons et Wolves – Hawks : nuit de bagarres en NBA

Il y avait de l’émotion cette nuit en NBA. Deux grosses bagarres ont marqué la soirée sur les parquets. Jalen Duren et Moussa Diabaté ont lancé les hostilités avec Isaiah Stewart et Miles Bridges avant que Naz Reid et Mo Gueye ne s’y mettent un peu plus tard.

Le Hornets – Pistons était annoncé comme une bataille entre deux des équipes les plus en forme de la Conférence Est… mais ce n’était pas censé être littéral. Difficile de savoir ce que Jalen Duren a dit à Moussa Diabaté pour le faire sortir de ses gonds à ce point-là, mais jamais le Français ne s’était autant énervé en NBA.

Dans la continuité de cette bagarre, Isaiah Stewart est sorti du banc de touche de Detroit pour s’en prendre à Miles Bridges. Une grosse suspension est à venir. Les quatre joueurs cités ont été expulsés.

Isaiah Stewart est sorti du banc de touche pour se battre avec Miles Bridges

February 10, 2026

Quelques minutes plus tard, plus loin, sur le territoire de l’Oncle Sam, les Wolves et les Hawks en sont aussi venus aux mains et plus spécifiquement Naz Reid et Mo Gueye.

MAIS IL S’EST PASSÉ QUOI CETTE NUIT EN NBA ? 😭

Naz Reid et Mo Gueye se sont aussi battus

February 10, 2026

Les Pistons et les Wolves l’ont emporté sur le terrain. Pour ce qui est de qui a gagné sur le ring, on vous laisse en juger par vous-mêmes…