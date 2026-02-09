Programme NBA : les Hornets visent une… 10e victoire de suite face aux Pistons !
Le 09 févr. 2026 à 19:46 par Nicolas Meichel
Après la petite soirée d’hier liée au Super Bowl, un gros programme NBA nous attend pour le début d’une nouvelle semaine : 10 matchs au total dont un Hornets – Pistons qui promet beaucoup !
Le programme NBA du soir
- 1h : Hornets – Pistons
- 1h30 : Nets – Bulls
- 1h30 : Heat – Jazz
- 1h30 : Magic – Bucks
- 2h : Wolves – Hawks
- 2h : Pelicans – Kings
- 3h : Nuggets – Cavs
- 4h : Warriors – Grizzlies
- 4h : Lakers – Thunder
- 4h : Blazers – Sixers
L’affiche à ne pas rater : Hornets – Pistons
Dix victoires de suite, c’est un record de franchise chez les Hornets (1998). Record que LaMelo Ball et ses copains vont tenter d’égaler cette nuit contre la meilleure équipe de l’Est, les Detroit Pistons. On rappelle que Charlotte n’a pas perdu depuis quasiment trois semaines et se rapproche d’un bilan à l’équilibre (25 victoires – 28 défaites, 10e de l’Est).
Buzz City va buzzer, la hype est grande, et le spectacle garanti !
Rendez-vous dès 1h du matin.
MONDAY’S 10-GAME SLATE ‼️
🏀 CHA seeks 10th straight W vs East #1 DET
🏀 LAL seeks 4th straight W vs West #1 OKC
🏀 CLE seeks 4th straight W
🏀 MIL seeks 4th straight W
📺 Peacock & NBA League Pass
📲 https://t.co/sihcMEGqB1 pic.twitter.com/0VH8YGBfsn
— NBA (@NBA) February 9, 2026
Les Français en lice
- Zaccharie Risacher (Hawks) contre Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves).
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) contre les Pistons.
- Nolan Traoré (Nets) vs Guerschon Yabusele (Bulls).
- Ousmane Dieng (Bucks) vs Noah Penda (Magic).
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) contre les Sixers.
- Maxime Raynaud (Kings) face aux Pels.