Après la petite soirée d’hier liée au Super Bowl, un gros programme NBA nous attend pour le début d’une nouvelle semaine : 10 matchs au total dont un Hornets – Pistons qui promet beaucoup !

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Pistons

1h30 : Nets – Bulls

1h30 : Heat – Jazz

1h30 : Magic – Bucks

2h : Wolves – Hawks

2h : Pelicans – Kings

3h : Nuggets – Cavs

4h : Warriors – Grizzlies

4h : Lakers – Thunder

4h : Blazers – Sixers

L’affiche à ne pas rater : Hornets – Pistons

Dix victoires de suite, c’est un record de franchise chez les Hornets (1998). Record que LaMelo Ball et ses copains vont tenter d’égaler cette nuit contre la meilleure équipe de l’Est, les Detroit Pistons. On rappelle que Charlotte n’a pas perdu depuis quasiment trois semaines et se rapproche d’un bilan à l’équilibre (25 victoires – 28 défaites, 10e de l’Est).

Buzz City va buzzer, la hype est grande, et le spectacle garanti !

Rendez-vous dès 1h du matin.

MONDAY’S 10-GAME SLATE ‼️

🏀 CHA seeks 10th straight W vs East #1 DET

🏀 LAL seeks 4th straight W vs West #1 OKC

🏀 CLE seeks 4th straight W

🏀 MIL seeks 4th straight W

📺 Peacock & NBA League Pass

📲 https://t.co/sihcMEGqB1 pic.twitter.com/0VH8YGBfsn

— NBA (@NBA) February 9, 2026

Les Français en lice