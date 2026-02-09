La semaine des Français en NBA : Guerschon Yabusele, libéré délivré ?

Le 09 févr. 2026 à 18:25 par Hisham Grégoire

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine, et avec lui, le point hebdomadaire sur les Français en NBA. Une nouvelle semaine très mouvementée, notamment dû à la Trade Deadline, car certains tricolores ont du faire leurs valises. On vous résume tout !

Victor Wembanyama défenseur du mois

Trois matchs, et la même impression d’omniprésence, même quand l’adresse connaît un petit creux par séquence, l’impact reste total. Et pour couronner le tout, notre Alien national a même été élu défenseur du mois à l’Ouest.

Bilan semaine (3 matchs) : 22,3 points à 54,5% au tir, 60% aux lancers, 12 rebonds, 3 passes, 2,7 contres, 0,7 interception

Meilleur match @ Dallas Mavericks : 29 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 contres, 2 interceptions en 34 minutes

Moins bon match vs Mavericks : 16 points, 11 rebonds, 1 passe, 3 contres en 27 minutes

Rudy Gobert dans sa zone de confort

La semaine est presque un copier-coller de ce qu’il sait faire de mieux : verrouiller la raquette et saisir les paniers faciles en attaque. Moins de volume offensif, mais la présence est là, surtout quand ça chauffe au rebond.

Bilan semaine (4 matchs) : 10,5 points à 63,3% au tir, 33,3% aux lancers, 11,3 rebonds, 1,5 passe, 1,5 contre, 0,8 interception

Meilleur match vs Pelicans : 12 points, 16 rebonds, 2 passes, 2 contres, 3 interceptions en 33 minutes

Moins bon match @ Grizzlies : 7 points, 10 rebonds, 2 contres en 25 minutes

Rayan Rupert , une éclaircie au milieu du brouillard

Sur deux apparitions, l’idée est simple : il n’a pas besoin de vingt tirs pour exister. Une soirée où il rentre immédiatement dans le match, sanctionne, et rappelle qu’il peut être une cartouche utile quand il est bien servi. Le reste est plus discret, presque invisible par moments, mais c’est aussi la logique d’un rôle où la moindre fenêtre doit être exploitée très vite.

Bilan semaine (2 matchs) : 6 points à 66,7% au tir, 0,5 rebond, 1,5 passe, 0,5 interception

Meilleur match vs Grizzlies : 12 points, 1 rebond et 1 interception en 12 minutes

Moins bon match vs Grizzlies : 3 passes en 11 minutes

La Trade Deadline a bougé des lignes : Guerschon Yabusele déjà dans le bain

La deadline n’a pas juste rempli les fils d’actualité sur Twitter : elle a aussi offert des fenêtres (ou des changements de décor) à certains Français. Guerschon Yabusele a été transféré par les Knicks aux Bulls, et devinez quoi, c’est certainement la meilleure chose qui ait pu lui arriver cette saison. Le Dancing Bear s’est de nouveau mis à rugir sous l’uniforme des taureaux, et bordel qu’est-ce que ça fait plaisir de le voir épanoui de nouveau ! Guerschon Yabusele déclairait après son premier match sous ses nouvelles couleurs que cela faisait « vraiment du bien« , plaisir partagé pour nous également.

Bilan semaine (2 matchs) : 13,5 points à 41,7% au tir, 6,5 rebonds, 1,5 passe, 1 contre, 1,5 interception

Meilleur match @ Raptors : 15 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions en 33 minutes

Moins bon match vs Nuggets : 12 points, 2 rebonds, 2 contres, 1 interception en 26 minutes

Dans la catégorie « deadline qui secoue », Ousmane Dieng a lui été transféré trois fois en 24h (d’abord du Thunder vers les Hornets, avant d’être envoyé aux Bulls, pour finalement atterrir chez les Bucks). Le tricolore n’a cependant pas encore jouer de match sous le maillot vert.

Moussa Diabaté en taille patron dans la peinture

Son identité est claire : énergie, rebond, présence. Il ne fait pas toujours le highlight de la nuit, mais il donne des secondes chances, use l’adversaire, et c’est souvent ce genre de boulot qui fait basculer une rotation dans le bon sens.

Bilan semaine (3 matchs) : 7 points à 46,7% au tir, 77,8% aux lancers, 13,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 contre

Meilleur match @ Pelicans : 11 points, 15 rebonds, 1 passe en 26 minutes

Moins bon match @ Hawks : 4 points, 13 rebonds, 3 passes, 1 contre en 23 minutes

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly : semaine compliquée à Washington, mais du volume

Collectivement, les Wizards ne se cache même plus lorsqu’ils sortent le char d’assaut (coucou la rencontre face aux Nets). Mais au milieu du bruit, il y a quand même des choses à retenir : Alex Sarr continue d’empiler des séquences où il existe au rebond et dans le jeu de passe, et Coulibaly garde ce fil conducteur défensif . Ce n’est pas une semaine qui fait rêver, mais c’est une semaine qui montre du rôle, du volume, et une base sur laquelle s’accrocher.

Alex Sarr, la production sans la récompense

Bilan semaine (3 matchs) : 11,7 points à 44,1% au tir, 28,6% aux lancers, 9 rebonds, 3 passes, 0,3 contre, 0,7 interception

Meilleur match vs Heat : 12 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 interception en 26 minutes

Moins bon match @ Pistons : 12 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 contre en 18 minutes

Bilal Coulibaly, discret au scoring mais présent derrière

Bilan semaine (3 matchs) : 7 points à 30,4% au tir, 57,1% aux lancers, 3,7 rebonds, 2,3 passes, 0,7 contre, 1 interception

Meilleur match @ Pistons : 11 points, 5 rebonds, 4 passes, 1 contre, 1 interception en 36 minutes

Moins bon match vs Knicks : 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception en 24 minutes

Le point sur les rookies Maxime Raynaud et Nolan Traore

Deux profils, deux trajectoires sur la semaine. Mad Max continue d’exister grâce à son efficacité et sa propreté : quand il a une fenêtre, il la transforme sans trop de déchets. Nolan Traoré continue de s’affirmer à Brooklyn avec une vraie agressivité.

Maxime Raynaud, de l’efficacité et du rebond

Après une période compliquée, notamment liée au traditionnel Rookie Wall, tout semble aller mieux pour Maxime Raynaud, notamment avec une belle performance face aux Cavaliers.

Bilan semaine (3 matchs) : 10,7 points à 66,7% au tir, 100% aux lancers, 5,7 rebonds, 0,7 passe, 1,3 interception

Meilleur match vs Cavaliers : 14 points, 7 rebonds et 2 interceptions en 23 minutes

Moins bon match vs Grizzlies : 6 points, 5 rebonds en 21 minutes

Nolan Traoré, les passes… et les points aussi

Il met du rythme, il va chercher ses tirs, et il trouve aussi des solutions pour les autres. Même quand tout n’est pas parfait, on sent un joueur qui prend en confiance avec le temps. C’est souvent là que se voit le vrai cap, surtout pour un meneur.

Bilan semaine (3 matchs) : 14,3 points à 55,2% au tir, 83,3% aux lancers, 3,7 rebonds, 5 passes, 0,3 interception

Meilleur match @ Magic : 21 points, 3 rebonds, 7 passes et 1 interception en 38 minutes

Moins bon match vs Los Angeles Lakers : 7 points, 5 rebonds, 4 passes en 25 minutes

Zaccharie Risacher, montagnes russes

Une semaine en deux temps pour Zacch’ : même dans les soirs compliqués, il peut contribuer autrement, et dans les bons soirs, il ajoute ce petit supplément (activité, défense, protection de cercle) qui rend la performance plus complète.

Bilan semaine (3 matchs) : 8,3 points à 40% au tir, 5,3 rebonds, 0,7 passe, 1 contre, 0,7 interception

Meilleur match vs Hornets : 18 points, 3 rebonds, 3 contres en 23 minutes

Moins bon match vs Jazz : 6 rebonds et 1 interception en 19 minutes

Les joueurs plus discrets

Mohamed Diawara , un vrai flash à Boston

C’est le genre de semaine où tu ne vas pas retenir un volume énorme, mais tu retiens un moment. Un match très propre, sans déchets, où il fait tout ce qu’il faut dans son rôle. Sur des profils de rotation, ce type de sortie peut être un petit tremplin : ça ne dit pas tout, mais ça montre qu’il peut être fiable quand on l’appelle. Et si Mohamed Diawara était le gagnant du transfert de Yabusele ? Loin de nous l’idée de les mettre en confrontation, mais le départ du Dancing Bear pourrait offrir des minutes supplémentaires à Mo’.

Bilan semaine (4 matchs) : 6 points à 62,5% au tir, 1,5 rebond, 0,5 passe, 0,3 contre, 0,3 interception

Meilleur match @ Celtics : 10 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception en 27 minutes

Moins bon match @ Pistons : 4 points, 2 rebonds, 1 contre en 21 minutes

Sidy Cissoko , du volume et du playmaking

Il y a une vraie signature : de l’énergie, des courses, du ballon, et une volonté de créer. L’adresse peut encore fluctuer, mais il compense en impactant ailleurs, notamment par la création et l’activité défensive.

Bilan semaine (3 matchs) : 9,3 points à 44% au tir, 100% aux lancers, 5,3 rebonds, 4 passes, 0,3 contre, 1,3 interception

Meilleur match vs Suns : 12 points, 5 rebonds, 6 passes en 21 minutes

Moins bon match vs Grizzlies : 7 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions en 33 minutes