Victor Wembanyama prêt à revenir en France pour finir sa carrière

En NBA depuis 2023 et âgé de 22 ans seulement, Victor Wembanyama n’est qu’au début d’une carrière qu’on espère longue et remplie de succès. Mais l’Alien a visiblement déjà des plans pour sa dernière année de basketteur professionnel. Spoiler, ça pourrait bien se passer à Nanterre.

Nanterre, le club où il a été formé. Nanterre, le club où il a fait ses débuts en professionnel. Nanterre, le club où il a commencé à faire parler de lui en tant que jeune phénomène du basket français.

C’est là-bas, à une dizaine de kilomètres à peine de sa ville natale (Le Chesnay), que Victor Wembanyama envisage de finir sa carrière pro, après – on l’espère – avoir tout cassé en NBA.

Alors que son petit frère Oscar évolue actuellement à Strasbourg, Wemby garde un œil sur les résultats du basket français, notamment ceux de son club de cœur (Nanterre est actuellement deuxième). L’Alien envisage donc sérieusement un retour dans le championnat hexagonal, qu’il avait dominé sous les couleurs des Mets 92 (Boulogne-Levallois) avant de faire le grand saut en NBA.

Pour rappel, Victor avait – entre autres – été élu MVP du championnat, meilleur scoreur et meilleur défenseur en 2023, tout en portant les Mets vers une finale (perdue) contre Monaco. Wembanyama a aussi un titre de champion de France sur CV, remporté avec l’ASVEL en 2022.

Source : Maxime Aubin (L’Équipe)