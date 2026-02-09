NBA Top 10 All Time : les meilleurs pivots ! Apéro TrashTalk

Le soleil se lève à L’Est, l’eau ça mouille et… lundi reste évidemment le meilleur jour de la semaine ! Au menu ce midi, un gros morceau, qui se discute en toute objectivité comme toujours, vous connaissez la maison.

La chaîne préférée de ta chaîne préférée.

Au fil des années le basket évolue, les postes aussi, et de nouveaux noms font leurs apparitions dans la Grande Ligue. Certains plus marquants que d’autres… surtout un certain numéro 15 du côté de Denver. Non Carmelo Anthony tu peux te rasseoir.