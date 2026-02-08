Résumé NBA de la nuit : Kawhi Leonard (41 points) dévore les Wolves !
Le 08 févr. 2026 à 23:43 par Robin Wolff
Quatre matchs à heure européenne ce dimanche soir en NBA. Le Superbowl a la priorité aux États-Unis et si un joueur avait envie de performer avant l’événement, c’est bine Kawhi Leonard auteur de 41 points face aux Wolves.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Knicks : 89-111 (stats)
- Wizards – Heat : 101-132 (stats)
- Raptors – Pacers : 122-104 (stats)
- Wolves – Clippers : 96-115 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Knicks ont dominé tout le match face aux Celtics grâce à 31 points de Jalen Brunson. Mohamed Diawara a également été très bon puisqu’élu meilleur défenseur de la rencontre par son équipe.
- Les Wizards ont commencé la mission tanking. Une défaite de 31 points, à domicile, face au Heat et le pire c’est que personne n’est surpris.
- Pascal Siakam n’a pas été mauvais, mais ça n’a pas suffi face à son ancienne équipe. Belle victoire des Raptors, portés par un double-double de Scottie Barnes (25 points et 14 rebonds).
- Kawhi Leonard a inscrit 24 points en première mi-temps, 17 en deuxième et dans son sillage, les Minnesota Timberwolves ont été largués. Pas de James Harden, pas de problème pour les Clippers.
- Tous les participants au concours à 3-points du All-Star Weekend ont été annoncés dont Damian Lillard.
Le highlight de la nuit :
LE POSTER D’ANTHONY EDWARDS OH BAZAR 🔥🔥🔥🔥
