Résumé NBA de la nuit : Kawhi Leonard (41 points) dévore les Wolves !

Le 08 févr. 2026 à 23:43 par Robin Wolff

Quatre matchs à heure européenne ce dimanche soir en NBA. Le Superbowl a la priorité aux États-Unis et si un joueur avait envie de performer avant l’événement, c’est bine Kawhi Leonard auteur de 41 points face aux Wolves.

Les résultats de la nuit :

  • Celtics – Knicks : 89-111 (stats)
  • Wizards – Heat : 101-132 (stats)
  • Raptors – Pacers : 122-104 (stats)
  • Wolves – Clippers : 96-115 (stats)

Le highlight de la nuit :

LE POSTER D’ANTHONY EDWARDS OH BAZAR 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/lEf9gY7dSr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Pistons
  • 1h30 : Nets – Bulls
  • 1h30 : Heat – Jazz
  • 1h30 : Magic – Bucks
  • 2h : Wolves – Hawks
  • 2h : Pelicans – Kings
  • 3h : Nuggets – Cavaliers
  • 4h : Warriors – Grizzlies
  • 4h : Lakers – Thunder
  • 4h : Blazers – Sixers
