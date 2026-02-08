Les New York Knicks ont réalisé une performance collective très propre face aux Boston Celtics. Mohamed Diawara s’est bien inscrit dans cette mouvance en ne ratant pas le moindre tir et en inscrivant 10 points.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Knicks : 89-111 (stats)

: 89-111 (stats) Wizards – Heat : 101-132 (stats)

: 101-132 (stats) Raptors – Pacers : 122-104 (stats)

– Pacers : 122-104 (stats) Wolves – Clippers : 96-115 (stats)

Mohamed Diawara

L’ailier tricolore des New York Knicks est le premier qui est sorti du banc de Mike Brown cette nuit face aux Celtics. Agressif en première mi-temps, défensif en seconde, il a fait plus que le travail avec 10 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 4/4 au tir et 2/2 de loin. Il a même été élu Défenseur de l’équipe après la rencontre.

Mohamed Diawara 10 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 STL, 4/4 FG, 2/2 3FG, 0 TO, 125% TS vs Boston https://t.co/M1IZk1NWzB pic.twitter.com/scRCRUHq0B

— Basketball Performances (@NBAPerformances) February 8, 2026

Alexandre Sarr

Gros double-double pour le pivot des Wazards face au Heat malgré un blowout et seulement 26 minutes de jeu. 12 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception à 6/13 au tir, 0/1 de loin et 0/2 aux lancers.

Rudy Gobert

10 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 5/7 au tir et 0/1 aux lancers pour le pivot des Minnesota Timberwolves. Comme toute son équipe, il a été totalement impuissant face à Kawhi Leonard.

Dos for Tres. pic.twitter.com/UfpHCcQzwz

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 8, 2026

Joan Beringer

4 minutes actives pour Joan Beringer en fin de match avec 4 points, 1 rebond, 1 passes décisive et 1 contre à 2/3 au tir.

Nicolas Batum

3 points et 3 rebonds à 1/1 au tir (de loin) pour l’ancien capitaine de l’Équipe de France.

