Transferts NBA : Cam Thomas signe aux Bucks !

Quelques minutes après la Trade Deadline, Cam Thomas a été coupé par les Brooklyn Nets. Sa présence au Pôle Emploi a été de courte durée puisque l’arrière a été récupéré par les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo doit être rassuré (non).

Cam Thomas a un talent dingue. Les fans de NBA l’ont déjà vu enchaîner les performances à 40 points lorsque le ballon lui était donné dans les mains. Le problème, c’est que marquer des paniers… c’est à peu près tout ce qu’il est capable de faire à bon niveau dans la Grande Ligue.

Ça ne suffisait pas aux Brooklyn Nets qui l’ont coupé juste après la Trade Deadline. Mais l’arrière dispose d’une nouvelle opportunité. Shams Charania a annoncé sa signature chez les Milwaukee Bucks.

🚨 CAM THOMAS SIGNE AUX BUCKS !

Le voilà le renfort de Giannis… 🫣 https://t.co/49ICpNfgmc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026

Cam Thomas est en fin de contrat en fin de saison et a donc trois mois pour prouver qu’il mérite un deal de longue durée dans la Grande Ligue.

Si son arrivée ne va pas révolutionner l’équipe, elle pourrait apporter du punch offensif sur les lignes arrières. Il pourrait être complémentaire de Ryan Rollins.

Source texte : Shams Charania