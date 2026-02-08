Les New York Knicks dans leur jardin à Boston (111-89)

Après une très large défaite face aux Pistons, les Knicks se sont rachetés avec une très belle victoire au TD Garden (111-89). New York a mené de A à Z profitant notamment d’un début de match canon de Jalen Brunson.

Jalen Brunson a envoyé un message d’entrée aux fans des Boston Celtics. S’imposer face à la clique du meneur de jeu n’allait pas être simple. 15 points dans le premier quart-temps pour le gaucher et une avance de 11 unités pour son équipe.

31 points et 8 passes décisives pour le maire de New York au TD Garden ! 🔵🟠 pic.twitter.com/8psB7sxcmJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026

Mohamed Diawara (10 points à 4/4 au tir) et Josh Hart (19 points) ont donné un très beau relais à leur capitaine pour garder de l’avance malgré des bons passages des hôtes.

Jaylen Brown n’avait pas envie d’abandonner si facilement et a réalisé un très gros passage entre la fin du deuxième et le début du troisième quart-temps en multipliant les drives et les tirs longue distance, pourtant, l’écart n’a jamais vraiment diminué. Petit à petit, la défense adverse s’est resserrée.

José Alvarado a été précieux pour sa nouvelle équipe avec 12 points dont un gros tir et une interception dont il a le secret dans le dernier acte.

J’aime trop le voir sous ce mailot ahah pic.twitter.com/Eof0JhKvXi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2026

Les Knicks restent sur 9 victoires lors des 10 derniers matchs et peuvent aborder la fin de saison en bombant le torse, ils ne seront pas simples à battre dans la Conférence Est.